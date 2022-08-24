金門官兵對大陸無人機「丟石頭」真相曝光　金防部解答：認知作戰

記者林彥臣／綜合報導

我外島金門站哨崗上空出現一台「中共無人機」，共軍拍下兩位台灣國軍錯愕表情後，該清晰照片在微博大肆瘋傳，同時畫面上還顯示，2名官兵對無人機丟石頭。對此金防部解答，真相是休息官兵也自發投擲石頭，此舉除測試國軍應變作為，也藉剪輯片段影片製造錯假訊息，企圖分化詆毀國軍，是認知戰一部分。

微博近日瘋傳1張由無人機視角往下拍攝的照片，照片顯示2位戴著頭盔與迷彩軍裝的國軍正在金門站哨，並一臉疑惑往上看，表情錯愕。不過，有一段無人機高空俯視金門站崗的10秒畫面傳出，影片左側出現2位國軍從地上撿石頭往上反擊，試圖要驅離無人機。

▲畫面顯示，丟石頭的國軍官兵穿著短袖內衣，應為非執行任務狀態。（圖／翻攝微博）



金防部稍早回應，烈嶼守備大隊大膽守備隊曾於8月16日晚間6時許，發現一架民用型無人機。經衛哨依標準作業程序通報及警示後，該架無人機即迅速飛離。

金防部晚間再度說明，二膽島於8月16日下午發現民用無人機侵擾，期間值勤官兵均有高度警覺，並採辨識、應處、通報等處置程序；週邊休息官兵則自發性以石頭丟擲、擾亂，該架無人機隨即飛離。

金防部進一步表示，中共無人機的侵擾，除了要測試我方應變作為之外，同時藉由剪輯片段影片，製造錯假訊息，散布於網路社群，再結合網軍行動，企圖達到分化、詆毀國軍的目的，是認知作戰的一部分。

金防部強調，面對中共無人機的不斷侵擾，防區運用各項聯合情監偵手段，可全般掌握，並將依敵情威脅程度及突發狀況處置規定，適切調整應處手段及強度，請國人同心協力，勿受敵對我認知作戰影響，分化軍民團結。

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