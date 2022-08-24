余苑綺癌逝！大腸癌年輕化初期無症狀　定期篩檢抓癌兆

▲醫師表示，糞便潛血檢查雖有一定準確度，但也有誤差值。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

39歲藝人余苑綺罹患直腸癌，勇敢抗癌8年仍不敵病魔逝世，令人惋惜。門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩表示，相較過去大腸癌患者多以年長者居多，近年來，大腸癌已有年輕化的趨勢，除了提醒民眾注意飲食及生活習慣，「定期篩檢」及觀察排便習慣的改變都有助於早期發現早期治療。



大腸癌十多年來一直位居十大癌症之首，五十歲以上成人，終生有百分之七罹患大腸癌風險，每十五人當中就有一人罹患大腸癌，因此醫師建議五十歲以上至七十四歲民眾，每兩年應做一次糞便潛血檢驗，若有異常則進一步做大腸鏡檢查。

醫師進一步說，糞便潛血檢查雖有一定的準確度，但也有誤差值，因此建議有大腸息肉病史、家族中有大腸直腸癌病史、肥胖、平常多菸酒、有發炎性腸道疾病、缺乏運動且愛吃紅肉、加工食品等危險因子之民眾，可透過大腸鏡檢查確保自身的腸胃健康，若害怕檢查過程不舒服，民眾可選擇自費麻醉鏡檢查，讓檢查不再是夢靨。

▲▼建議也可透過大腸鏡檢查確保自身的腸胃健康。



「身體感覺好好的，為什麼要做檢查？」戎伯岩說，癌症早期往往無明顯症狀，悄悄上身都不自知，等到感覺不對勁才就醫，往往病程已進入晚期。他指出，日前一名50歲男子上廁所時發現有血便以及糞便形狀變細，原以為是痔瘡造成，覺得沒什麼，不願做進一步檢查，後因出血狀況持續，在醫生及家人的的苦勸下，才接受大腸鏡檢意外發現了大腸有扁平型息肉，且經診斷為第一期升結腸癌，所幸手術切除後，不須化療只要定期追蹤即可，也讓該名男子慶幸還好做了大腸鏡檢查！



大腸癌早期幾乎沒有症狀，通常出現血便、解便習慣，糞便性狀改變、體重減輕、腹部疼痛、腸道阻塞、體力變差等症狀，多已是晚期表現。因此醫師呼籲，遠離大腸癌，定期篩檢免不了。這兩年受到疫情的影響，不少民眾不願到醫院做檢查，直到身體出現異狀時才趕緊就醫，也因此延誤就醫時機，提醒民眾，千萬不要輕忽身體所發出的警訊，唯有正視問題才能早期治療不造成遺憾。





此外，醫師表示；以罹患大腸癌第一期、第二期患者來說，5年存活率超過7成，第三期雖因淋巴結轉移，但5年存活率仍有5成以上；越早發現治療率越高，且經過適當的治療患者還是可以維持良好的生活品質，千萬不要因為恐懼而放棄。



值得一提的還有，罹患發炎性腸道疾病也會增加大腸癌的機率，特別是「全大腸型發炎」的潰瘍性結腸炎，若染病超過15年，發生大腸癌的機率是一般人的2倍，而且每隔5年危險性會倍增。建議罹患發炎性腸道疾病10年以上患者，應每年接受大腸鏡檢查，同時，也要注意淋巴癌等其他癌症發生的可能性。