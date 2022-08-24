呼籲國人多吃米食　農委會飯糰嘉年華9／3、9／4登場





▲推廣國產米，農委會將舉辦飯糰嘉年華活動。（圖／記者楊惠琪攝）



記者楊惠琪／台北報導

國人白米消費量逐年下降，為鼓勵國人多吃米食，農委會農糧署將於9月3日至9月4日於華山文化創意產業園區舉辦「飯糰嘉年華」，農糧署署長胡中一說：「希望透過講座、競賽、市集等活動，讓吃飯糰變成一項全民運動」。

胡忠一說，隨著社會發展，國人消費選擇多元，受飲食西化影響，國人白米消費量逐年下降，據統計，每人每年白米消費量在民國70年為98公斤，近幾年已經大幅降到44公斤左右，，農糧署研擬對策，連續幾年舉辦米食推廣活動，今年主題鎖定為「飯糰」，也是家庭最簡單方便的料理選擇。

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農糧署上午舉辦活動宣傳記者會，胡忠一與歌手魏嘉瑩、珊珊姐姐帶領孩童現場製作西瓜飯糰。胡忠一說，米食是最適合國人的主食，不像麵粉含有麩質，可能會有過敏、熱量偏高等疑慮，呼籲國人多選購國產米，為了自身健康，也可以幫助農民。

「飯糰嘉年華」將於 9 月 3日、9 月 4 日在華山文創園區登場，現場有親子飯糰擂台競賽決賽、草地音樂派對、米食市集、魏嘉瑩等知名歌手現場演出，以及YOYO 大明星：浣熊哥哥、香蕉哥哥、天竺鼠姊姊、酪梨姊姊到場與小朋友同歡，現場還有飯糰說故事等親子活動。