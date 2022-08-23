快訊／蘆洲晚間驚傳槍響！兩幫人馬持刀對峙　警出動快打部隊

記者柯沛辰、戴上容／新北報導
新北市蘆洲23日晚間驚傳槍響！有民眾報案，長榮路一間熱炒店前有兩派人馬持刀械、棍棒對峙，引起多人圍觀。警方獲報後，立刻出動快打部隊，但到場見雙方氣焰囂張，當即對空鳴槍3次示警。
▲警方對空鳴槍喝斥「趴好！」2名鬧事男子乖乖坐在地上。（圖／翻攝自臉書粉專／我是蘆洲人）
隨後，警方控制住場面，並逮捕多名鬧事分子，目前已將人帶回派出所偵訊，現場無人傷亡，至於案發詳情尚待釐清。
▼蘆洲警出動快打部隊，成功壓制兩幫人馬。（圖／翻攝記者爆料網）
記者柯沛辰、戴上容／新北報導
新北市蘆洲23日晚間驚傳槍響！有民眾報案，長榮路一間熱炒店前有兩派人馬持刀械、棍棒對峙，引起多人圍觀。警方獲報後，立刻出動快打部隊，但到場見雙方氣焰囂張，當即對空鳴槍3次示警。
▲警方對空鳴槍喝斥「趴好！」2名鬧事男子乖乖坐在地上。（圖／翻攝自臉書粉專／我是蘆洲人）
隨後，警方控制住場面，並逮捕多名鬧事分子，目前已將人帶回派出所偵訊，現場無人傷亡，至於案發詳情尚待釐清。
▼蘆洲警出動快打部隊，成功壓制兩幫人馬。（圖／翻攝記者爆料網）
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