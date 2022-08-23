目睹酒醉乘客被打昏　運將下車搬開癱軟身軀...沒報警慘了

▲胡姓運將目睹後座乘客為被友人打到無意識丟在路邊，卻未通報救援，涉嫌遺棄罪。（資料照／記者陳以昇攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市1月間發生酒友因計程車資喬不攏，竟徒手活活把人打死丟包的命案，當時動手的黃姓男子已經被依傷害致死罪提起公訴，死者子女不滿計程車司機見死不救，繼續提告，台北地檢署檢察官調查發現，胡姓運將違反公司駕駛守則，不顧酒醉乘客安危，還因擔心輾壓到被害人，下車把被害人搬離車輪，又不通報救援，23日依遺棄罪起訴胡姓運將。

1月3日深夜，黃姓男子和劉姓男子等3人，從新店區中央路的美黛卡拉OK店，搭上61歲胡姓男子駕駛的多元計程車離開，坐在副駕駛座的葉男先到家下車，黃男與劉男繼續搭車前行，就在車子抵達安祥路某巷弄內社區，劉男準備下車時，黃男不滿自己要支付較多的車資，阻止劉男下車，雙方在後座發生拉扯。

黃男一陣亂拳毆打後，下車繞到左後門，把奄奄一息的劉男拖下車，拉倒在左後車輪邊，胡姓計程車司機見狀，跟著下車把劉男身體再往旁邊挪了一點，以免起步時輾壓到，之後繼續開車載黃男回家。

凌晨0點半左右，社區民眾發現門口躺著滿口是血的劉男，趕緊通知消防隊把人送到耕莘醫院急救，最後仍宣告不治，檢察官根據監視器畫面，起訴打人的劉男涉嫌傷害致死罪，同時依劉男子女提告，分案調查胡姓運將的刑責。

檢察官調查發現，胡姓運將所屬的車隊公司有分駕駛守則，要求駕駛遇到酒醉乘客，若是不醒人事的話，要載到派出所，不得丟棄於路邊，以免發生事故。而胡姓運將除了搬移當時已因酒醉加上被毆而無意識的劉男，在車上還曾詢問打人的黃男，「放這裡有沒有問題」，可見當時已知劉男處於無自救能力，卻仍放任不管，依最重可處6月以下徒刑的遺棄罪起訴。