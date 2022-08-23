　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

目睹酒醉乘客被打昏　運將下車搬開癱軟身軀...沒報警慘了

▲▼ 新店安祥路的一處社區昨天深夜有男子滿臉是血被丟棄路邊，經送醫急救宣告不治。（圖／記者陳以昇攝）

▲胡姓運將目睹後座乘客為被友人打到無意識丟在路邊，卻未通報救援，涉嫌遺棄罪。（資料照／記者陳以昇攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市1月間發生酒友因計程車資喬不攏，竟徒手活活把人打死丟包的命案，當時動手的黃姓男子已經被依傷害致死罪提起公訴，死者子女不滿計程車司機見死不救，繼續提告，台北地檢署檢察官調查發現，胡姓運將違反公司駕駛守則，不顧酒醉乘客安危，還因擔心輾壓到被害人，下車把被害人搬離車輪，又不通報救援，23日依遺棄罪起訴胡姓運將。

1月3日深夜，黃姓男子和劉姓男子等3人，從新店區中央路的美黛卡拉OK店，搭上61歲胡姓男子駕駛的多元計程車離開，坐在副駕駛座的葉男先到家下車，黃男與劉男繼續搭車前行，就在車子抵達安祥路某巷弄內社區，劉男準備下車時，黃男不滿自己要支付較多的車資，阻止劉男下車，雙方在後座發生拉扯。

黃男一陣亂拳毆打後，下車繞到左後門，把奄奄一息的劉男拖下車，拉倒在左後車輪邊，胡姓計程車司機見狀，跟著下車把劉男身體再往旁邊挪了一點，以免起步時輾壓到，之後繼續開車載黃男回家。

凌晨0點半左右，社區民眾發現門口躺著滿口是血的劉男，趕緊通知消防隊把人送到耕莘醫院急救，最後仍宣告不治，檢察官根據監視器畫面，起訴打人的劉男涉嫌傷害致死罪，同時依劉男子女提告，分案調查胡姓運將的刑責。

檢察官調查發現，胡姓運將所屬的車隊公司有分駕駛守則，要求駕駛遇到酒醉乘客，若是不醒人事的話，要載到派出所，不得丟棄於路邊，以免發生事故。而胡姓運將除了搬移當時已因酒醉加上被毆而無意識的劉男，在車上還曾詢問打人的黃男，「放這裡有沒有問題」，可見當時已知劉男處於無自救能力，卻仍放任不管，依最重可處6月以下徒刑的遺棄罪起訴。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
身旁8年級「隨便都買上千萬房」　他驚都做這1行
颱風環流「今晚開炸雨彈」！雨最猛區域出爐
快訊／狠殺台南2警！林信吾「殺人、竊盜、強盜罪」移送地檢
帳戶多了近2300萬！他打電話想更正...得知中頭獎「嚇到發
警察用槍責任「改國賠」　警械使用條例已躺立院1年半

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚！北投女騎士「螃蟹式左轉」遭水泥車擊落　網：命撿來的

無法釋懷！好兄弟14年前遭奪槍殺害　彰化縣警局警官泣不成聲

臉書貼文誣指「收賄扣」　民進黨雲林縣長參選人劉建國告網友

1樓到了電梯門就是不開　男子受困30分鐘獲救...全身濕透

快訊／狠殺台南2警！林信吾「殺人、竊盜、強盜罪」移送地檢

「外交部照規定救國人」　Bump大笑：怎麼說就怎麼信...不想再論戰

快訊／曹瑞傑中38刀、凃明誠17刀！頸靜脈被割斷　解剖未見槍傷

林信吾申請回鳳山探母卻跑了！8／13搭小黃派出所報到畫面曝

蘇貞昌探視家屬　殉職勇警姐悲問：為何讓這種強盜犯到外役監？

LIVE／台南2警遭林信吾狠殺！　蔡英文更改行程赴靈堂慰問家屬

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

台南2警被殺！徐國勇下令緝兇　「遇有反抗就用槍械絕不客氣」

驚悚！北投女騎士「螃蟹式左轉」遭水泥車擊落　網：命撿來的

無法釋懷！好兄弟14年前遭奪槍殺害　彰化縣警局警官泣不成聲

臉書貼文誣指「收賄扣」　民進黨雲林縣長參選人劉建國告網友

1樓到了電梯門就是不開　男子受困30分鐘獲救...全身濕透

快訊／狠殺台南2警！林信吾「殺人、竊盜、強盜罪」移送地檢

「外交部照規定救國人」　Bump大笑：怎麼說就怎麼信...不想再論戰

快訊／曹瑞傑中38刀、凃明誠17刀！頸靜脈被割斷　解剖未見槍傷

林信吾申請回鳳山探母卻跑了！8／13搭小黃派出所報到畫面曝

蘇貞昌探視家屬　殉職勇警姐悲問：為何讓這種強盜犯到外役監？

LIVE／台南2警遭林信吾狠殺！　蔡英文更改行程赴靈堂慰問家屬

小S現身六福村「誇張裝扮」被側目！　眼尖粉絲抓包：一看就是妳

驚悚！北投女騎士「螃蟹式左轉」遭水泥車擊落　網：命撿來的

林信吾強盜罪可外役監　法務部將檢討外役監遴選辦法

金控利益衝突規範被掃到！　新光金總經理吳欣儒夫婿恐丟華南金董事

全台最大玩具共享園區年底動工　台塑生醫王瑞瑜加碼捐千萬

無法釋懷！好兄弟14年前遭奪槍殺害　彰化縣警局警官泣不成聲

愛犬躲草叢她一眼認出「太簡單了吧」　千人找到眼花...到底在哪？

出遊踩點必去！超商「5大人氣卡通門市」　獨家七龍珠主題店在林口

攝護腺肥大「腫如棒球」！他頻卡尿卻因「這病」不敢動刀　

身旁8年級「隨便都買上千萬房」　他驚都做這1行！網認證：超敢衝

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

社會熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

快訊／新進展！嫌犯陳傑翔照片曝光

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

國中師揭陳偉捷從小就很會騙！自責曾教奪槍術

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

即／台南殺警案傳「陳偉捷投案」　警方回應

更多熱門

相關新聞

台中男不爽對方重踩煞車　竟持鐵棒想砸車

台中男不爽對方重踩煞車　竟持鐵棒想砸車

台中霧峰一名劉男20日上午開車跟朋友吃早餐，不料回程時後方一輛黑色BMW休旅車卻加速逼車，不斷蛇行想要理論，甚至拿著鐵棒下車，不過劉男一頭霧水，因為自己也沒跟對方起衝突，嚇得趕緊離開。事後劉男到派出所報案，警方BMW徐姓駕駛到案說明，劉男供稱是對方重踩煞車自己差點追撞，心生不滿才下車作勢砸車，全案依照恐嚇罪嫌移送偵辦。

假日搭捷運　他罵乘客「不懂規矩」臉腫了

假日搭捷運　他罵乘客「不懂規矩」臉腫了

討債反遭壓制好嘔　他撂8人尋仇追撞砸機車

討債反遭壓制好嘔　他撂8人尋仇追撞砸機車

他排隊領愛心便當　遭人持甩棍打傷頭

他排隊領愛心便當　遭人持甩棍打傷頭

醉漢對車尿尿遭按喇叭示警　他竟拉車門吼「你下來」

醉漢對車尿尿遭按喇叭示警　他竟拉車門吼「你下來」

關鍵字：

計程車車資糾紛乘客酒醉運將傷害致死遺棄無自救力

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面