帳戶多了近2300萬！他打電話想更正...得知中頭獎「嚇到發抖」

▲男子發現帳戶裡多了近2300萬。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

如果突然中了頭獎，你會是驚喜還是驚嚇？美國一名老翁近日突然發現彩券帳戶多了75萬美元（約台幣2267萬元），連忙打電話給彩券中心想更正，卻被告知是中了頭獎，讓老翁嚇到當場發抖。

據《堪薩斯城之星》（The Kansas City Star）報導，居住於美國密西根州馬斯基根郡的78歲老翁威廉張伯倫（William Chamberlain Jr.），近日登錄自己的彩票帳戶時，發現竟突然多了75萬美元（約台幣2267萬元），他當下告訴妻子，「顯示的餘額錯了，我的帳戶發生了問題！」

▲張伯倫被告知中頭獎，嚇到發抖。（圖／翻攝自推特「Michigan Lottery」）

張伯倫表示，他8月15日打電話給密西根彩券辦公室，說明他的帳戶有錯誤需要更正，卻被告知中了頭獎！張伯倫這才想起自己前些日子看見彩券Fantasy 5頭獎的金額累積得越來越高，而自己的彩券帳戶中剛好還剩21美元（約台幣633元），便一次購買了3張彩券（1張5美元），沒想到就中了頭獎。

張伯倫也透露，自從自己中了頭獎後感覺一切都像是在做夢，一直在發抖而且連晚上都會難以入睡，「到現在都覺得這不是真的」。對於將會如何運用此筆高額獎金，他表示，自己打算用它來支付帳單，剩餘的則會好好存著。