FB湧酸民！陳偉捷國中師曝「刪文真相」更嘆：根本不相信是他

網搜小組／鄺郁庭報導

台南2員警昨（22）日在追緝通緝犯時，慘遭割喉雙雙殉職，震驚社會。起初，警方把叫做「陳偉捷」的民眾列為重要嫌疑人，將陳男推上風口浪尖，陳男的國中老師還發文，透露陳從小就很會騙。結果，真正的嫌犯遭逮捕後，該位老師的貼文卻不見了，讓網友湧入臉書酸「敢做敢當 刪甚麼文？」不過，老師其實也相當無奈。

▲陳偉捷的國中老師被網友撻伐。（圖／翻攝自鋼凜老師台遊記）

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見到過去的學生遭全台通緝，陳男的國中老師在臉書「鋼凜老師台遊記」發文大談陳偉捷，結果，真正的嫌犯林信吾遭逮捕後，該位老師的貼文卻不見了，讓網友湧入臉書酸「敢做敢當 刪甚麼文？」「搞錯人尷尬囉！真丟臉。」「老師是否該發篇文道歉呢？為人師表更該以身作則吧？還是說您認為刪文掩飾過錯，而非發文澄清並道歉是正確的事呢？」

不過，老師其實也相當無奈，因為貼文其實是被檢舉到下架，而且發文用意，是看到有酸民說警察差勁「兩個拿槍的還被一個拿刀的刺死」，不忍殉職員警被批，認為有責任告訴大家，以前他有教過奪刀奪槍，根本不是要檢討陳偉捷，「我是唯一一個出來說他不是壞孩子的人，你們這裡當時沒有一位是站在他那邊的吧？」

▲▼面對大批湧入的酸民，老師一一回覆。（圖／翻攝自鋼凜老師台遊記）

本站昨日報導《陳偉捷疑涉殺警案！國中師揭「從小就很會騙」 自責曾教奪槍術》，這名老師起初表示，所有中輟生老師最怕的，就是在社會新聞上看到自己的學生，「這次輪到我了。」即使過這麼久，他還是一眼就認出陳偉捷，但也納悶，陳偉捷就是比較愛逃學而已，不是什麼很壞的孩子。

陳偉捷向警方投案後，該名老師曾向《ETtoday新聞雲》透露，他以前有教學生們怎麼奪槍奪刀，就很擔心陳會不會就是拿自己所教授的技巧去對付員警，但很難相信陳偉捷會犯殺警案，「就如同我在文章裡寫的，他就是愛逃學，然後會用各種理由騙老師來逃學，但根本不是什麼逞兇鬥狠的孩子。」對於陳偉捷投案是持正面的態度，「雖然他仍有嫌疑，但我仍然是以相信的態度面對他的。」