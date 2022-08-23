台南殺警嫌逃獄一週「法務部不敢講」！PTT一面倒怒喊扯：2警枉死

▲林信吾在新竹落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠慘遭割喉殉職；嫌犯林信吾經過一天逃亡，今（23日）清晨在新竹的客運站落網，據了解，40多歲的林信吾上週一（15日）才從明德外役監逃獄，有網友氣炸表示，法務部如果提早公布逃獄的人，或許可以防止這次的悲劇發生，傻眼直呼「太扯！」

原PO在PTT發文「死刑不執行，逃獄不公布，法務部要幹嘛？」嫌犯林信吾上週一從明德外役監逃獄，但是法務部明知道有受刑人逃獄，卻沒有對外公佈，「法務部整個睡著了嗎？死刑也不執行，逃獄也不公布，整個法務部過太爽了嗎？這兩年發生的事情越來越扯」。

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貼文一出，網友們也覺得很荒唐，「這真的算嚴重瀆職了吧」、「台灣部門現在流行不公布」、「唉，一連串的錯誤」、「台灣司法已經失信於民，再搞這齣真的完蛋了」、「反正監察院睡死啦，沒人監督大家爽」、「政府部門通通失衡，一天到晚忙選舉」、「交通部、經濟部、內政部、衛福部、外交部輪流出包，現在換法務部了」、「在台灣逃獄這件事本身就很扯了，逃獄還不公布這真的是扯到匪夷所思了」。

▲網友氣炸「法務部整個睡著了？」。（圖／翻攝自PTT）

本站稍早報導《台南殺警嫌上週才逃獄！外役監10年落跑39人 矯正署怕丟臉不敢講》，外役監在2019年至2021年間有12名受刑人逃脫，2011至2021年間落跑人數更達39人，當時法務部矯正屬怕丟臉，遲遲未對外公佈還有3名受刑人在逃的消息。

監察委員林國明、蘇麗瓊調查之下，在2020年底揪出法務部隱匿此事，直到消息被揭開，法務部才以「長官之姿」指示刑事局補破網，將3名逃犯列為「重要緊急查緝專案」的追緝對象。

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