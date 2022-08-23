台南殺警嫌上週才逃獄！外役監10年落跑39人　矯正署怕丟臉不敢講

記者崔子柔／綜合報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠昨（22）日追捕竊盜通緝犯時遭割喉砍殺殉職，嫌犯林信吾今日（23日）清晨4時許在新竹落網，據了解，40多歲的林信吾上週一（15日）才從明德外役監逃獄。而外役監在2011至2021年間，有39名犯人落跑，法務部矯正署還因為怕丟臉，遲遲未公開仍有受刑人在逃的消息。

林信吾3年前因搶超商入外役監服刑，逃獄並於昨犯案後又再現當年手法，先偷車後搶劫，並汽車轉搭大眾交通工具，他今晨在新竹下客運時遭逮。外役監是較為開放的監獄類型，受刑人不會整天被限制在室內活動，可以外出工作或回家探親，還有穩定收入。

▲林信吾在新竹落網。（圖／記者陳以昇翻攝）



根據本站先前報導《離譜法務部！3犯人逃獄「怕丟臉沒公布」 落跑2年還沒抓到》，外役監在2019年至2021年間有12名受刑人逃脫，2011至2021年間落跑人數更達39人，當時法務部矯正屬怕丟臉，遲遲未對外公佈還有3名受刑人在逃的消息。

監察委員林國明、蘇麗瓊調查之下，在2020年底揪出法務部隱匿此事，直到消息被揭開，法務部才以「長官之姿」指示刑事局補破網，將3名逃犯列為「重要緊急查緝專案」的追緝對象。

▲林信吾搶劫後棄贓車在新營區延平路。（圖／記者陳以昇攝）



林信吾22日遭追捕時，持刀割凃明誠喉嚨取其警槍，再對警車上的曹瑞傑連轟6槍，並追著曹瑞傑連砍致死，最後騎贓車逃逸，更換5種交通工具南北逃竄，過程中又竊車到超商搶劫，手法和目的（買菸、要錢）都和3年前相同，差別在於上次是拿玩具槍，這次持警槍。

▼林信吾昨晚搶超商畫面。（圖／記者陳以昇攝）

