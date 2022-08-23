半小時就1人罹患大腸癌　醫師籲留意7大症狀定期受檢

▲藝人暨立委余天女兒余苑綺因直腸癌病逝。（圖／翻攝余苑綺臉書）

記者高堂堯／南投報導

資深藝人暨立委余天二女兒余苑綺21日因不敵直腸癌病逝，讓人哀痛與惋惜；南投縣衛生局據衛福部統計指出，大腸直腸癌已連續14年高居國內癌症發生人數首位，發生率分別佔男性癌症第1與女性癌症第2位，大腸癌新診斷個案達1萬7302人，亦即每30分22秒就有1人被診斷罹患大腸癌。

南投縣基層診所協會理事長暨腸胃科專科醫師詹建盛呼籲，大腸癌近年來一直盤據國人癌症死亡排行榜前三名，有80%患者與生活習慣、肥胖、少運動、低纖維多脂肪飲食大有關聯、20%與遺傳、基因有關；若出現常見7大症狀（排便習慣改變、血便、異常腹絞痛、異常體重減輕、頻繁腹瀉便秘、裡急後重、不明原因貧血），要趕快就醫。

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▲醫師呼籲民眾留意大腸癌7大症狀、定期篩檢。（圖／南投縣政府提供，下同）

衛生局長陳南松提醒，許多無症狀的潛在性大腸直腸癌病患，就是從糞便潛血檢查發現異常，進一步做大腸鏡檢查後，及早接受治療重拾健康人生，呼籲50至74歲縣民，每2年可到縣內衛生所及合約醫療院接受免費篩檢，65歲以上長輩更可搭配老人健康檢查，獲得自費清腸藥物的補助；13鄉鎮衛生所每月也會至社區辦理大腸癌篩檢及免費糞便潛血檢查，接到通知者請記得前往受檢。

南投縣癌症篩檢及複診院所查詢名單，可至衛生局網站/首頁/醫療資源/癌症篩檢及複診院所查詢（https://www.ntshb.gov.tw/Files/Information/20220418143657）。