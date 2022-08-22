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大馬豬仔驚傳「已黑化」！贖金被網紅炒高　Bump澄清：不是我

黃家業救出數十名馬來西亞豬仔，卻爆出其中有人已經黑化，甚至還有「線人」混在其中。（翻攝自臉書「大马/槟城敢敢说」）

▲黃家業救出數十名馬來西亞豬仔，卻爆出其中有人已經黑化，甚至還有「線人」混在其中。（翻攝自臉書「大马／槟城敢敢说」）

圖文／鏡週刊

人蛇集團以誘騙、強迫的方式召募人員至海外從事不法行為，甚至將人當作「豬仔」一樣轉賣，事件曝光引發各界譁然，除了台灣之外，馬來西亞也有類似情況。曾救援數十名大馬豬仔的檳州前進黨主席黃家業感嘆，救豬仔非常吃力，甚至有人已經「黑化」不願回國，還提到救援贖金被某個網紅「炒高」了。報導在台灣曝光後，有人好奇所謂某網紅是否指涉台灣YouTuber好棒Bump，對此Bump也親自回應否認。

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根據《星洲日報》報導，救回馬來西亞46名豬仔的黃家業上個月在記者會中宣布「金盆洗手」，不再進行救援。他感嘆，救豬仔是一項非常吃力不討好的工作，多數過去的那邊都是有問題的人，可能是在大馬欠債、生活遇到問題，有些回來後還請他幫忙還錢。他說，自己接觸的90多個豬仔中，只有46個願意回來，其中他真正見過面的也只有17人。

黃家業指出，有些豬仔被「黑化」、被「洗腦」，在外國賺到錢之後，就算家人希望他們回家，黃家業也願意幫忙，但接觸之後才發現，是豬仔本身不願意回來。

他透露，一開始救援的贖金行情大約是每人1萬令吉（約新台幣6.7萬元），但後來被「某網紅炒高」了，他自己總共花費18萬令吉幫豬仔們贖身，最近一名救回來的贖金為5萬令吉，黃家業出了其中的1萬。

黃家業直言，有些被救援回國的豬仔其實根本就是詐騙集團的「線人」，回國是為了要了解大馬這邊的拯救方式，以便他們想出對策。他也說，自己救援豬仔很吃力不討好，還被很多網路上的酸言酸語攻擊，如果今後有人要求他幫忙救豬仔，他會建議他們尋求政府協助。

話雖如此，黃家業上週又宣布「重出江湖」，原因在於收到太多求救訊息於心不忍，只好出手相救，又救回了3個被騙去緬甸的大馬民眾，其中1人更爆料，其實黃家業之前曾救出的一個豬仔根本就是詐騙集團的仲介，在泰國邊界被警方扣留調查，讓黃家業直呼「救錯人了」。

新聞在台灣曝光後，針對黃家業所謂贖金被某網紅炒高，不少人好奇是否暗指日前也曾加入救援的台灣YouTuber「好棒Bump」。Bump在Instagram透過限時動態回應表示，「豬仔黑化」這一點是真的，確實會有人向他們打探消息，但對於炒高贖金這一點他澄清「那個網紅不是我」。Bump強調，自己從沒找過地方勢力或台商，也不提倡付贖金給詐騙公司，就是怕金額會越變越高，但媒體報導會讓大家誤認是他。

Bump澄清黃家業所謂「炒高贖金」的網紅不是他。（翻攝自Instagram bumpbro）

▲Bump澄清黃家業所謂「炒高贖金」的網紅不是他。（翻攝自Instagram bumpbro）




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