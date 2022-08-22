台南2警遭殘忍殺害　黃偉哲痛心：從優撫卹全力緝兇

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

台南市安南區北汕尾三路22日上午11時48分許發生割喉命案，2名員警疑似追緝竊盜通緝犯時受重傷，其中一人頸部更出現長達20公分的撕裂傷，36歲凃姓、27歲曹姓員警經緊急送醫搶救後，均宣告不治。台南市長黃偉哲得知後緊急趕往醫院關心，他也下令全力緝兇偵辦，並隨時向社會大眾報告說明。

▲台南2警追捕通緝犯遭割喉攻擊，均不幸殉職。（圖／民眾提供）



台南市長黃偉哲臉書發文表示痛心，他表示已經責成市警局掌握偵辦進度並對外說明，也立刻趕赴安南醫院及奇美醫院慰問並協助家屬。

「對於二位警察同仁的殉職，我非常難過，也請家屬節哀保重，市府將從優撫卹並全力協助家屬善後。台南市警局目前正全力緝兇偵辦中，並隨時向社會大眾報告說明。」

▲台南2警遭割喉殉職，市長黃偉哲下令全力緝凶。（圖／翻攝黃偉哲臉書）



據了解，台南市警二分局民權所2員警，疑追竊盜通緝犯時在安南區北汕尾三路15號旁巷受傷，市警三分局據報派員前往現場勘查蒐證，並拉起封鎖線，從現場狀況研判，應非發生交通事故，疑在緝捕犯嫌時受傷，犯嫌逃逸無蹤，犯嫌人數不明。

事發現場滿地血跡，警車玻璃也碎裂，據悉，警員出勤是一槍2彈匣，共24發子彈，目前警方正在尋找2名殉職員警的配槍及彈匣。消防局表示，救護車上並沒有遺留警槍，如有一定會完整交還警方。稍早警政署證實了，表示其中一名員警無配槍，目前共1警槍、24顆子彈遭歹徒搶走，正在全力追緝中。