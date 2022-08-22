走能高越嶺步道西段想「棒賽」　山友衰遭落石打傷背部險墜崖

▲能高越嶺步道西段0.5K處於8月上旬即發生崩塌和落石。（圖／翻攝「天池山莊大小事」臉書社團，下同）

記者高堂堯／南投報導

位於南投仁愛鄉境內的能高越嶺國家步道西段，於8月上旬傳出崩塌和落石情形，上週更有山友因為途經崩壁區時忍不住蹲下「棒賽（上大號）」，不幸遭落石擊中，造成背部和多處受到輕傷，還險些墜崖、險象環生；林務局南投林管處呼籲，在山區切勿於崩坍塌及附近停留，應儘速通過，以維自身安全。

橫越花、投2縣的能高越嶺國家步道在國內登山界頗負盛名，但西段步道部分崩塌地邊坡不穩定，去年5月間在屯原登山口0K+450至500處因落石嚴重，南投林管處被迫將0K至3K路段暫時封閉，到今年才重新開放。

「天池山莊大小事」臉書社團管理員於21日PO文指出，有山友轉述上周在行經能高越嶺步道西段崩壁區時，因「屎在滾」而就地脫褲蹲下、準備大號，未料落石隨即落下，不但造成背部出現約8公分長的血痕和多處輕微擦傷，整個人更重心不穩、差點掉下邊坡，所幸並未擊中頭部或其他要害，「真的很萬幸！」

事實上，該社團管理員先前即PO文指8月7日晚上約6點降下大雷雨，能高步道西段0.5K處有崩塌及落石，隔天就有山友不幸被落石砸傷，時隔不到2周又憾事重演，提醒山友「屎意跟意外一樣，有時來得突然，有時也會一起來！」通過崩壁區前先停下觀察是否有土塵飛揚、仔細聽是否有落石聲，再快速通過、不要停留，也不要直到忍不住才去上廁所，並遠離步道與水源、適當處理排遺並將衛生紙帶走。

社團管理員指出，天池山莊屯原服務站亦有提供安全頭盔登記借用的服務，並建議單攻和入山山友不要太晚下山，否則約下午2、3點大雨過後，崩壁有可能再度崩塌受困；南投林管處則呼籲，能高越嶺道西段進行邊坡整治後重新開放，但仍易受地震、山區雨勢等因素影響而出現落石，因此途經崩坍塌及附近路段時應儘速通過、切勿停留。