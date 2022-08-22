幫醫師妹婿逃稅避罰近70萬　文山稽徵所稅務員自首圖利

▲台北國稅局1名稅務員涉嫌幫當醫師的妹婿逃漏稅。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市國稅局的楊姓女稅務員，涉嫌從2014年到2020年間，幫在台中開診所的醫師妹婿逃漏稅，藉此幫助妹婿逃漏稅54萬多元，還故意把妹婿、妹妹的戶籍地改到自己的責任轄區，免得被人其他稅務人員稽查發現，避掉15萬多元的裁罰，不過楊女在被發覺前主動自首，台北地檢署22日依圖利等罪起訴楊女。

起訴指出，楊女是台北國稅局文山稽徵所的稅務員，負責文山區內部分里的綜所稅申報審查、開徵、違章移送等業務，明知道妹妹和妹婿不住在自己轄區，妹婿在經營診所，從2014年到2020年間，收到妹妹郵寄的2013年度到2019年度綜所稅申報列舉扣除單據後，幫妹婿、妹妹合併申報所得稅。

楊女除了把妹婿戶籍地址偽填到她負責的文山區轄內，幫妹婿報稅時，虛增扣除額項目，藉此降低綜所稅額，等申報資料上傳後，系統又依轄區自動將這些申報資料分配給楊女，楊女卻未如實查核，讓妹婿和妹妹在這6年間，總共漏繳54萬6949元，還因此躲掉罰款15萬2624元。

全案因國稅局展開抽查時，楊女擔心東窗事發，因此主動自首，台北地檢署檢察官調查後，認定楊女涉嫌《貪污治罪條例》中對於主管事務直接圖利他人罪，《稅捐稽徵法》幫助以詐術逃漏稅捐罪，依法提起公訴，但請法院考量酌減其刑。