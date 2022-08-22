王靜瑩前夫遭控「緬甸挖金礦」詐2500萬　北檢偵查結果出爐

▲陳威陶被控以投資緬甸金礦為由詐騙案，經檢察官調查後認為罪嫌不足。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

名模王靜瑩的前夫、前南港輪胎董事陳威陶等人，被控利用投資緬甸金礦為號召，向民眾宣稱可投資「超級金礦控股集團」，藉此詐得約2500萬元，台北地檢署調查後發現，陳威陶確將相關資金用在開採礦場，只是開採量不足，無證據顯示陳威陶自始有犯意，22日以犯罪嫌疑不足等理由，處分不起訴陳威陶夫妻和余姓合夥人。

檢調獲報，陳威陶和林尚毅、曾焱芳等人，在2018年間成立境外Super Pit Group（超級金礦控股集團，SPG）公司，以緬甸金礦投資為號召，下轄各團隊以召開說明會、旅遊招待等方式向不特定投資人吸收資金，約定或給付與本金顯不相當之紅利，疑似在台不法吸金超過7億元，其中有4名投資人直接控告陳威陶等人，涉嫌詐欺取財約2500萬元。

陳威陶否認詐騙，他真的有投資緬甸金礦場，也花錢買機具，每年還要繳稅以及工人薪資，而緬甸礦場管理人則證稱，一開始大陸地質探勘團評估，該地礦產含金量算高，但2019年6月到11月22日期間，實際開挖產出的黃金賣了約800萬元緬甸幣，折合台幣15、16萬元，無法有效採出黃金，卻要支付相關工資，礦場等於空轉。

檢察官根據礦廠營運照片、帳冊、陳威陶等人之間的簡訊對話紀錄，認為無法證明陳威陶把投資款挪作他用，且提告的4名投資人中，有3人去看過緬甸礦場，可自行依現況判斷、評估後續風險，縱然事後未能獲利或取回成本，不代表陳威陶等人一開始有施用詐術，全案應屬民事糾紛，因此處分陳威陶和廖姓妻子、余姓合夥人3人涉案部分不起訴，全案另有林、曾等人涉案部分偵查中。