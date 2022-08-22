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每天狂滑IG「根本中毒」！妹子狠下心刪了　樂曝4驚人成長

▲▼ IG頁面,Instagram（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO把IG刪掉了。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

現代人生活幾乎已經無法脫離社群軟體，只要有空就會不停滑手機。但一名女網友表示，最近決定把IG刪掉了，結果發現生活出現4個正向成長，可以更有效運用寶貴時間，也不再被動接收新知，感覺過得比以往有意義、自在。不少人看到後表示，「我也要開始戒了！」

原PO在「Dcard」發文表示，她原本是一名IG重度使用者，已經到了「中毒」的程度，只要無聊就會下意識點開IG查看，每天花在APP的時間非常多，但某天察覺到自己一直呈現這種狀態，於是決定做出改變，就直接把IG刪掉了，結果生活出現了4個變化。

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1、起床把鬧鐘關掉之後，不會再利用滑手機來當作醒腦的方式。

2、通勤時多聽新聞，因為少了朋友限時動態的八卦分享，改聽社會新聞的八卦也不錯。

3、以前只知道買包、做指甲或玩手機，但現在無聊時就滑商周的文章，反而更了解萊茵河缺水、哪個國家升息降息、市場經濟怎麼運作，甚至能在工作上運用。

4、不會因為誰PO出餐廳食記，就找朋友一起去吃，也不再因為廣告而衝動購物，更不會因為演算法，讓自己在半夜滑手機到捨不得睡覺。

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO以前都會不停滑手機。（示意圖／記者李佳蓉攝）

原PO表示，事後打開IG，雖然知道了某個網紅小孩已經上學了，或是誰又懷孕了、哪個朋友牽新車等，但「原來我沒跟上的這些小事，與我無關，卻把時間放在這上面」。她指出或許是因為自己的改變，所以發現少了社群軟體之間的比較和妒忌，生活上變得很自律，「自媒體這麼當紅的時代，我卻覺得回到自己主動去找有意義的時間運用，自在、成長許多」。

原PO透露，雖然未來還是可能會在IG上分享自己的近況，但現在覺得這個狀態很好，也不會被動吸取新知，而能更有效運用自己的寶貴時間，因此將自己的改變分享出來。

不少人看到後紛紛留言表示，「我刪了FB，IG、Netflix、Dcard還在努力戒」、「因為開始準備國考的關係，也漸漸不看IG，發現時間真的多很多」、「Dcard刪掉會有更多時間哦」、「沒錯！不用IG之後，覺得生活變得很輕鬆，那種來自他人眼光的焦慮消失了」，也有人說「社群媒體沒有好壞，端看使用者如何使用，追蹤什麼也是自己選擇的呀」、「其實IG也可以拿來關注時事，也可以知道世界其他地方發生了什麼，但也很恭喜妳發現了不同的生活模式」。

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IG社群軟體刪除卸載

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