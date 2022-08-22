桃園機車行遭「球棒隊」攻擊　10男猛砸+開車撞鐵門

▲一群男子持棒球棍朝門外機車猛砸。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山區萬壽路二段某機車行，21日清晨遭多名男子持球棒毀損待修機車，並以汽車倒檔衝撞機車行鐵門，警方據報立即通報線上警網趕到現場時，但滋事者已逃逸無蹤，車行負責人表示未與人結怨，警方目前以車追人，已掌握涉案車輛及犯嫌，正積極追緝中。

▲▼除以棒球棍敲打門外機車外，並以白車多次來回衝撞車行鐵門。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）

昨日上午7時許，龜山分局接獲民眾報案指稱，在萬壽路二段某機車行被砸，約5部自小客車從車上衝下約10名男子，不由分說就喊「敲，敲呀，認真敲」、「撞進去」等語，持棍棒朝車行停在門外毀損待修機車一陣猛敲，並多次以白色自小客車倒檔衝撞機車行鐵門，並將鐵門撞凹撞開後離去。

▲警方據報趕抵，砸車行民眾已鳥獸散。（圖／龜山警分局提供）

警方據報立即通報線上警網，員警趕到現場時，滋事者已逃逸無蹤，車行負責人表示未與人結怨，但據了解，可能與新竹縣新豐鄉某車行被砸，恰巧車上發現一張龜山的車行名片，因而遭到尋仇報復。

警方已組成專案小組，調閱沿線監視錄影系統，掌握涉案自小客車及犯嫌，正以車追人，追捕滋事者到案說明釐清案情。龜山分局強調，公權力不容挑戰，任何人以暴力破壞社會秩序，警方有絕對信心，對於違法脫序者，依法嚴辦，以維護社會治安平穩。