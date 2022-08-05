七夕收到1碗泡麵！她掀開見「超厚藍色手捲」嗨翻：老公是天才

▲七夕收到裝著錢的泡麵，讓網友甜喊老公是天才。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



實習記者林郁婷／綜合報導

昨（4）日是一年一度的七夕情人節，許多情侶或夫妻都精心準備神物以表達愛意。一名女網友就收到來自老公的情人節禮物，原本以為只是一碗普通的泡麵，沒想到打開後竟是一捆厚厚的現金，數一數總價值超過一萬元，讓她開心地直誇「老公是天才」。

一名人妻在「爆廢公社」發文表示，以往每年的情人節都是吃泡麵大餐，「今年終於不用再吃泡麵了，10年的婚姻是不一樣」，還放了許多個眼冒愛心的貼圖，從字裡行間就能感受到她的開心，最後還附上一段拆禮物的影片。

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影片開頭是原PO收到一個泡麵紙碗，上面還黏著一張紙寫著「情人節大餐，這次真的是大餐，情人節快樂」，接著她開始撕開蓋子，赫然發現裡面放著一捆錢，被架在一根筷子上，全都是由千元大鈔捲成的，讓原PO可以直接用拉的，她拉開後也驚呼：「好多錢喔！怎麼那麼多錢！我老公好天才！」最後她也公布「情人節大餐」的金額一共是1萬2千元。

▲原PO收到1萬2千元的現金，讓她開心的直呼「老公是天才」。（圖／擷取自爆廢公社）

貼文曝光立刻吸引許多網友朝聖，不少人大讚老公大氣，「別人的老公總不會讓我失望」、「別人家的泡麵也太營養了吧」、「好香的泡麵」、「可以天天吃這款泡麵XD」「這是要造成多少家庭革命，哈哈」、「別人家的泡麵也太營養了吧」。還有不少人標記自己的另一半，希望也收到這樣的大禮。