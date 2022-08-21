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自備環保杯多收「5元服務費」！台南飲料店下場糗大…網狂喊拒買

▲▼環保杯,循環杯,飲料杯。（圖／記者許展溢攝）

▲政府有規定，若自備環保杯，店家必須提供至少5元的優惠。（示意圖／記者許展溢攝）

記者柯振中／綜合報導

隨著環保意識抬頭，政府逐步禁用一次性餐具，也有許多餐飲店家提供自備餐具的優惠。不過，台南有間飲料店家標榜「自備環保杯折5元」，卻又額外加收5元服務費，這樣一來一往之下，自備環保杯根本沒優惠，讓許多網友罵爆，而台南市環保局也決定開罰，該飲料店的總店也出面澄清，是加盟店店主的個人行為。

據了解，該間店家的店員表示，因為有衛生問題，店家需要保護品質，所以會有幫忙清洗杯子等手續，才要加收服務費。

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▲▼自備環保杯給優惠，再多收5元服務費。（圖／翻攝臉書／台南式）

▲店家加收服務費，結果被開罰，總店也出面澄清，應是加盟店店主的個人行為。（圖／翻攝臉書／台南式）

不過，臉書粉專「台南式」分享這則消息，這間連鎖飲料店貼出「加收5元服務費」的公告後，台南市環保局將開罰1,200元，連鎖總店也跳出澄清，應該是加盟店店主的個人行為。

▲▼自備環保杯給優惠，再多收5元服務費。（圖／翻攝臉書／台南式）

▲自備環保杯給優惠，再多收5元服務費。（圖／翻攝臉書／台南式）

「台南式」也分享了該則「加收服務費」的公告，瞬間引起熱烈討論，有不少網友留言痛斥，「以後不買了」、「換一家買就好」、「邏輯駭客」、「內用不提供吸管，然後飲料封膜，這樣是成本考量還是環保」、「雖然政府的政策是攜帶環保杯折5元，但很多飲料店品項都調漲5元甚至更多，有折跟沒折一樣」、「是要服務什麼」、「真以為大家數學都不好嗎」、「飲料店也玩當沖」、「好厲害、好聰明」、「小心搞到自己沒生意」，可見許多人都對這種手法感到憤怒。

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