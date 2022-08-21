快訊／日相岸田文雄確診！咳嗽、低燒不止　才剛打完第4劑

▲日本首相岸田文雄確診。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄21日確診，而剛結束暑假的他，原定22日就要返回公務，如今後續行程勢必將出現變動。岸田15日上午出席終戰之日的全國戰歿者追悼式，下午正式進入暑期休假，期間曾到訪茨城打高爾夫球，還與家人一同到靜岡旅遊，沒想到卻出現低燒、咳嗽等症狀，並在暑假的最後一天確診。

根據《富士新聞網》報導，日本首相岸田文雄21日宣布確診新冠肺炎，而他當天才剛結束約1週的暑假。岸田文雄15日下午開始正式放暑假，並預計要在22日重新開始執行公務，但行程預計將產生變動。

他15日上午出席全國戰歿者追悼式後，當天下午便前往東京的書店購入約10本書籍，並在16日到茨城縣筑波未來市的高爾夫球場打球，而這也是他就任後首次打高爾夫球。岸田17日則與家人一同到靜岡縣伊豆的溫泉旅館家庭旅遊。

事實上，岸田文雄日前才剛打完第4劑疫苗，怎知卻確診。日本政府表示，岸田文雄20日晚間開始出現低燒、咳嗽等症狀，並在21日上午10時接受核酸檢測，中午結果出爐呈陽性。而岸田目前正在首相公邸內療養。

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