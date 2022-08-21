天熱酒醉男睡河裡　村民報警有「浮屍」打撈驚叫：活的！　

▲天氣太熱，大陸接連發生酒醉男子躺河裡納涼，被誤認為浮屍 。（圖／翻攝 微博西部決策）

記者任以芳／綜合報導

大陸各地高溫，甚至飆破40度，結果浙江麗水發生「活浮屍」烏龍事件。有村民報警稱，見到河面上漂浮一名男浮屍。當地警方趕到現場一看，發現男子躺在水中，手腳發白，一動不動。正準備打撈，男子醒了，原來是天氣太熱，他喝完酒躺在水中納涼，被誤會成浮屍。

大陸微博帳號《西部決策》報導指出，麗水市梅源派出所接獲村民報案，十分緊張的描述，「看到一具男屍浮在水面上，頭往上仰，身體和手雪白的。」

警方到場看一看，真的有個人「浮」在水面上，正要打撈時，眾人差點嚇破點，「男屍」竟然自己晃動四肢。警方大聲叫喊，「你躺這裡幹嘛？」男子說，「這邊涼快啊。」

男子表示，自己喝完酒覺得天氣太熱，覺得在河裡涼快一點，於是躺在河裡睡了半天覺。說完後，男子似乎不願意上岸。

警察說，「人出來吧，人都會被你嚇到的。」男子回應，「我沒死。」大陸警方又氣又好笑的說，「你又沒死，你看你那個全身都泡白了。趕快起來！」

▲ 天熱酒醉男子躺河裡納涼，村民以為有浮屍 。（圖／翻攝 青蜂俠）

同樣也是「浮屍」事件發生在浙江紹興，七月份某天晚上村民報案看到一名穿內褲男子漂浮水面上，好像死了。警方趕到現場發現男子身上纏繞水草，面色慘白，正要打撈時，警方突然大叫，「活的！你們怎麼不拉一下。」

男子也是因為酒醉，事後解釋也很奇葩，「我因為天氣太熱，我上半夜在河裡睡，下半夜回屋裡睡。」最後被警方苦群回家，別再這樣睡河裡，不但嚇到村民也有危險。