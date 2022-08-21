　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

天熱酒醉男睡河裡　村民報警有「浮屍」打撈驚叫：活的！　

▲▼ 天氣太熱，大陸接連發生酒醉男子躺河裡納涼，被誤認為浮屍 。（圖／翻攝 微博西部決策、青蜂俠）

▲天氣太熱，大陸接連發生酒醉男子躺河裡納涼，被誤認為浮屍 。（圖／翻攝 微博西部決策）

記者任以芳／綜合報導

大陸各地高溫，甚至飆破40度，結果浙江麗水發生「活浮屍」烏龍事件。有村民報警稱，見到河面上漂浮一名男浮屍。當地警方趕到現場一看，發現男子躺在水中，手腳發白，一動不動。正準備打撈，男子醒了，原來是天氣太熱，他喝完酒躺在水中納涼，被誤會成浮屍。

大陸微博帳號《西部決策》報導指出，麗水市梅源派出所接獲村民報案，十分緊張的描述，「看到一具男屍浮在水面上，頭往上仰，身體和手雪白的。」

警方到場看一看，真的有個人「浮」在水面上，正要打撈時，眾人差點嚇破點，「男屍」竟然自己晃動四肢。警方大聲叫喊，「你躺這裡幹嘛？」男子說，「這邊涼快啊。」

男子表示，自己喝完酒覺得天氣太熱，覺得在河裡涼快一點，於是躺在河裡睡了半天覺。說完後，男子似乎不願意上岸。

警察說，「人出來吧，人都會被你嚇到的。」男子回應，「我沒死。」大陸警方又氣又好笑的說，「你又沒死，你看你那個全身都泡白了。趕快起來！」

▲▼ 天氣太熱，大陸接連發生酒醉男子躺河裡納涼，被誤認為浮屍 。（圖／翻攝 微博西部決策、青蜂俠）

▲ 天熱酒醉男子躺河裡納涼，村民以為有浮屍 。（圖／翻攝 青蜂俠）

同樣也是「浮屍」事件發生在浙江紹興，七月份某天晚上村民報案看到一名穿內褲男子漂浮水面上，好像死了。警方趕到現場發現男子身上纏繞水草，面色慘白，正要打撈時，警方突然大叫，「活的！你們怎麼不拉一下。」

男子也是因為酒醉，事後解釋也很奇葩，「我因為天氣太熱，我上半夜在河裡睡，下半夜回屋裡睡。」最後被警方苦群回家，別再這樣睡河裡，不但嚇到村民也有危險。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
快訊／差點被分屍！　18歲男從柬埔寨逃回曝：有被打
王瞳「撕心求助訊息」曝光！　王彩樺一看噴淚：很心疼
快訊／高雄愛河邊木棧道下起火！　大量濃煙狂冒
林靜儀大型翻車現場！　遭多方圍剿
和現任吵架！　人夫回頭找孩子的媽「爽啪N次」慘了
正妹孫女要去新加坡當直播主！　高雄水餃阿嬤急報警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

天熱酒醉男睡河裡　村民報警有「浮屍」打撈驚叫：活的！　

6歲男童落水溺斃　父母竟告「7歲小玩伴」討百萬賠償金

高溫預警變常態？　陸氣象專家憂心：時間跨度至少未來十年

杭州持續高溫　西湖龍井茶園9成「曬傷枯黃」

四川缺電再惡化！官方啟動「最高級別」一級應急響應

夏立言廈門見台商畫面曝！　強調「捍衛中華民國」：我們不能賣台

四川大限電　電動車主「連跑3個充電樁」半夜才充到電

自訂網紅路牌「我在某地很想你」　店家人潮沒來..警上門開罰

港警逮捕5蛇頭「最年輕才17歲」　22豬仔仍受困柬埔寨、緬甸

陸駐柬埔寨大使館致信台灣人：遇困難直接聯繫我們

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

修車修一半「整台車掉落」　陸技師1move急閃險遭砸

手機＋閃光→額溫槍？　客人全乖乖排隊量體溫

余天攜孫探望：絕對不會放棄妳！　余苑綺動情「我不會這麼容易死」

天熱酒醉男睡河裡　村民報警有「浮屍」打撈驚叫：活的！　

6歲男童落水溺斃　父母竟告「7歲小玩伴」討百萬賠償金

高溫預警變常態？　陸氣象專家憂心：時間跨度至少未來十年

杭州持續高溫　西湖龍井茶園9成「曬傷枯黃」

四川缺電再惡化！官方啟動「最高級別」一級應急響應

夏立言廈門見台商畫面曝！　強調「捍衛中華民國」：我們不能賣台

四川大限電　電動車主「連跑3個充電樁」半夜才充到電

自訂網紅路牌「我在某地很想你」　店家人潮沒來..警上門開罰

港警逮捕5蛇頭「最年輕才17歲」　22豬仔仍受困柬埔寨、緬甸

陸駐柬埔寨大使館致信台灣人：遇困難直接聯繫我們

花蓮萬里溪橋動線變更　警籲遵守交通標誌、標線減速慢行

快訊／付贖15萬返台！18歲男從柬埔寨逃回　落地曝「有被打」

為敬老政策互槓　高虹安反擊沈慧虹：操弄百姓成為政治鬥爭犧牲品

麥力德登錄一軍先中繼　詹子賢跑步還有點喘

菲傭到柬埔寨找爽缺　3個月傳「吊點滴慘照」悔喊：當初決定是錯的

影射Bump勾結竹聯幫　中山副教授嗆「一堆弱智把他當神」4hrs縮了

觀察羅力生存之道　曾豪駒：沒網羅到可惜

名間鄉創意茶飲總決賽　18組團隊拚高下

艾成師妹高雄接噩耗「忍淚上台」　曝王瞳狀況：給她一點時間

布農族佳心舊部落再現計畫　全球卓越建設獎奪文化資產類銀獎

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

大陸熱門新聞

女大生煮海底撈「整鍋爆炸」　遭辣油噴滿眼

陸網嘲笑台灣輸入法　結果祖先也用過注音

2寶媽「放生式過馬路」　3歲女遭撞捲進車底畫面曝

陸駐柬埔寨大使館致信台灣人

陸駐法大使：若公投決定台灣命運　我們有14億人

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

裸背「涼粉西施」被性騷！　兒護母反遭色狼圍毆

夏立言今出關！廈門辦餐敘見台商

「夏張會」先確定近期公佈細節？

港媒：柬緬豬仔地獄　與中國3黑金巨頭有關

夏立言見台商畫面曝：我們不能賣台

25歲男菜瓜爆菊：洗菜滑倒！　網友看破不說破

更多熱門

相關新聞

新屋區民眾池岸邊散步　驚見浮屍

新屋區民眾池岸邊散步　驚見浮屍

桃園大圳位於新屋區的11-6號池塘 (香心埤)，20日傍晚6點多，一名於池岸邊散步民眾，看見埤塘內疑似有人漂在池面上，立即向警方報案，請派人車前來協助搶救。新屋消防分隊到達現場後，使用長背板於半個鐘頭後，將溺者拉至岸邊，溺者(姓氏不詳、約50歲、短髮男性、赤裸上身，)明顯死亡。

即/高雄「愛河之心」驚見無名藍衣女浮屍！

即/高雄「愛河之心」驚見無名藍衣女浮屍！

即／高雄哈瑪星驚見女浮屍！　卡小船邊「臉部朝下」

即／高雄哈瑪星驚見女浮屍！　卡小船邊「臉部朝下」

哥哥騎車出門失聯2天　忠孝碼頭發現他冰冷遺體

哥哥騎車出門失聯2天　忠孝碼頭發現他冰冷遺體

高雄前鎮河有女浮屍！年約40多歲「頭部擦傷」

高雄前鎮河有女浮屍！年約40多歲「頭部擦傷」

關鍵字：

浮屍天熱

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺「2片肺全變白」吸全氧苦撐！

揭娜美9年豪奢生活！連千毅2點嗆「離婚沒這麼簡單」

豬仔煉獄KK園區最大投資金主　竟是竹聯幫

娜美再爆料「跟我借百萬周轉」！

連千毅曬匯款證明「沒虧待」　妻再嗆：要我繼續爆料？

連千毅直播「娜美親上線火爆開嗆」！當眾逼離婚

家長公審衝浪店　網卻驚嘆：老闆聰明！

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

周杰倫首公開「6.6億豪宅客廳裝潢」！

Ella高雄開唱突播「驗孕棒2條線影片」

連千毅爆婚變！老婆怒轟「心理變態」

威廉、卓君澤皇宮婚禮…吳宗憲來了　納豆帶依依見習

女大生煮海底撈「整鍋爆炸」　遭辣油噴滿眼

小S被醫生告知這件事　大S心疼

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

更多

最夯影音

更多
Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回
胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面