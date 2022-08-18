可篩選租客！Airbnb新系統杜絕「開趴」亂象　澳洲近1年已改善35%

▲旅宿訂房平台Airbnb，以出租世界各地民宿聞名。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者楊子嫻／綜合報導

旅宿訂房平台Airbnb，以出租世界各地民宿聞名。近幾年，許多夜生活場所在COVID-19疫情的限制下無法營業，反倒讓不少人利用Airbnb可短期租賃的特性，在民宿中舉辦派對。該公司於週二（8/16）表示，將推出新的篩選系統，藉此提早發現並阻止利用短期租賃開派對的情況一再發生，目前新系統已在澳洲試驗近1年，並有效的改善當地租客偷辦派對的情形。



據《美聯社》報導，Airbnb公司週二宣布，他們已經推出一套新的系統可以用來審查承租者的資料，其中包括查閱他們以往在Airbnb的紀錄、與民宿距離多遠、以及承租的日期為平日或是假日等等，依此來判斷承租者是否是假藉住宿之名來舉辦派對。

位於舊金山的Airbnb總部表示，這項新系統可以透過民眾與民宿之間的距離，搭配民眾列出的住屋條件進行判讀，系統內部會自動阻絕距離過近或有開趴傾向的住屋需求，防止當地的民宿業者收到訂房資訊。

Airbnb也透露，這套被規劃用在美國與加拿大的房客篩選系統，早從去年10月澳洲部分地區就已經在進行系統的測試。測試結果顯示，經系統的篩選，當地未經同意的派對，與以往相比果真減少了35%。

《衛報》曾於6月時報導，Airbnb公司屢屢收到因住客舉辦派對，所引起的投訴，自2019年萬聖節派對的槍擊事件後，該公司開始打擊各地的私辦派對，又因疫情的爆發許多夜生活場所都關閉，民眾紛紛轉向透過租場地來舉行派對，迫使Airbnb對於開趴的限制越來越嚴格。

原訂因防疫，不准租客在旗下民宿中舉行派對的規定，也因應新系統的推行，目前已改為永久禁止開趴。違反規定者，可能會面臨到帳號遭註銷的結果。