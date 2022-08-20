陸駐法大使：若公投決定台灣命運　要全中國進行「我們有14億人」

▲陸駐法大使盧沙野。（圖／翻攝大陸外交部）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐法國大使盧沙野先前接受法國媒體採訪時曾聲稱要「再教育」台灣民眾，在國際上引來眾多批評。盧沙野16日又接受一家俄羅斯媒體採訪，他指出，如果要舉行公投來決定台灣命運的話，就要在「全中國」進行，「我們有14億人口。」

盧沙野16日接受《今日俄羅斯》電視台法語頻道的直播採訪，在回答「一國兩制」近年所受到的質疑時，他表示，1949年蔣介石政權敗退台灣之後，始終承認台灣是中國領土不可分割的一部分，即便是所謂的「中華民國憲法」也白紙黑字地寫明「台灣是中國的一部分」，也就是說，直到今天台灣當局依然在官方、公開層面承認這部所謂的「憲法」，「他們應該好好讀一讀其中的條款是怎麼寫的。既然台灣是中國的一部分，有什麼理由要求舉行公投來決定台灣的命運呢？」

盧沙野說，他不認同舉行公投來決定台灣的命運，而且不支持舉行公投，不是因為害怕公投，「因為如果要公投，那就要在全中國進行，而不僅僅是在中國的一部分——台灣進行。我們有14億人口。」

盧沙野提到，過去台灣民眾並不支持獨立，還曾經支持統一，「正如我剛才所說，蔣介石父子主張統一，始終有統一中國的夢想，直到他們去世。在他們的時代之後，由於民進黨在長達10年、20年間進行『台獨』分裂思想宣傳，民眾的思想被改變了。我相信，今天在台灣並不是所有人都支持分裂中國。」

盧沙野還說，「你們可以去問一問台灣人，很多人都表達了對中國的愛國情感。僅上海一地，就有大約100萬台灣人生活、經商、求學。很多台灣人的祖上來自中國大陸。就連台灣當局領導人蔡英文的祖先也來自福建。」

對於兩岸有無可能進行直接對話，盧沙野強調，對話是可能的，但必須在一個中國原則的基礎上進行，海峽兩岸曾達成「九二共識」，雙方可以在「九二共識」的基礎上進行商談，「但問題是今天的台灣當局拒絕承認這一共識，所以目前尚不具備對話的基礎。」