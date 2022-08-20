2022年中華職棒「藥獅日」　藥師首次擔任開球嘉賓

▲中華職棒19日在台南球場進行的獅象大戰，賽前特別邀請台南市藥師公會理事長吳振名等人擔任開球貴賓，市長黃偉哲也親臨現場，對所有的藥師表達感謝之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年「藥師」在防疫的付出貢獻上更勝以往，中華職棒19日在台南球場進行的獅象大戰，賽前特別邀請台南市藥師公會理事長吳振名與公會發言人陳皇宇擔任開球貴賓，這也是中華職棒對全國藥師近3年來的防疫貢獻表達重視與感謝，中華職棒當日並以「藥獅日」來作為主題。

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台南市長黃偉哲親臨現場，對所有的藥師表達感謝之意，包含台南市醫師公會、診所協會、護理師公會等台南市21大醫事團體的理事長也都到場共襄盛舉，除了台南市藥師公會與統一獅球隊共同發表新樣式的「藥獅聯名」經典款醫用口罩，台南市衛生局也在現場設攤宣導防疫，藥師公會也進行用藥安全有獎徵答活動，超過2000名的民眾進場參加並觀賞精采的球賽。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，今年疫情大規模爆發，藥師不僅負責政府的「實名制快篩販售」，並由專責藥局來「調劑發放口服抗病毒藥」，同時為確診者提供「送藥到府」服務，三箭齊發的藥師防疫服務，讓不少藥師忙翻天，甚至有些藥師也染疫被隔離，讓藥師人力更加吃緊、疲於奔命，但藥師仍拼命顧好防疫工作，為的就是要保護好民眾的健康與生命安全。

台南市藥師公會發言人陳皇宇表示，「送藥到府」最早出現在民國四、五十年代的寄藥包，當時是由藥廠的業務人員將藥品送到民眾家裡寄放，民眾有病痛時就可直接取用來治病，達到「自我藥療」的目標，這次疫情大爆發，面對詭譎多變、不可預知的疫情與病情發展，由藥師來為確診者送藥到府，同時向確診者進行用藥指導與衛教，更讓民眾安心度過染疫期的慌亂緊張情緒，「藥師送藥到府」是一股相當重要的社會安定力量。

為了串連早期寄藥包的時代場景，吳振名更扮演送藥員牽著骨董級的腳踏車(武車)載著醫療口罩進場，讓現場掀起一股懷舊的討論話題，並由吳振名與柏貴企業股份有限公司董事長林景星，共同致贈10000片的醫療口罩給統一獅球隊來做為球員防疫配戴使用。

吳振名說，國外新冠變種病毒BA.4、BA.5快速爆發，台灣能否再次守得住，需要民眾一起來努力，居家防疫所需的「3機6藥」最好還是先準備起來才能有備無患，慢性病患的領藥也可先將處方箋拿到社區健保藥局請藥師預先備藥，才能縮短領藥等待與接觸的時間。