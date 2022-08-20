　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2022年中華職棒「藥獅日」　藥師首次擔任開球嘉賓

▲中華職棒19日在台南球場進行的獅象大戰，賽前特別邀請台南市藥師公會理事長吳振名等人擔任開球貴賓，市長黃偉哲也親臨現場，對所有的藥師表達感謝之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華職棒19日在台南球場進行的獅象大戰，賽前特別邀請台南市藥師公會理事長吳振名等人擔任開球貴賓，市長黃偉哲也親臨現場，對所有的藥師表達感謝之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年「藥師」在防疫的付出貢獻上更勝以往，中華職棒19日在台南球場進行的獅象大戰，賽前特別邀請台南市藥師公會理事長吳振名與公會發言人陳皇宇擔任開球貴賓，這也是中華職棒對全國藥師近3年來的防疫貢獻表達重視與感謝，中華職棒當日並以「藥獅日」來作為主題。

▲中華職棒19日在台南球場進行的獅象大戰，賽前特別邀請台南市藥師公會理事長吳振名等人擔任開球貴賓，市長黃偉哲也親臨現場，對所有的藥師表達感謝之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲親臨現場，對所有的藥師表達感謝之意，包含台南市醫師公會、診所協會、護理師公會等台南市21大醫事團體的理事長也都到場共襄盛舉，除了台南市藥師公會與統一獅球隊共同發表新樣式的「藥獅聯名」經典款醫用口罩，台南市衛生局也在現場設攤宣導防疫，藥師公會也進行用藥安全有獎徵答活動，超過2000名的民眾進場參加並觀賞精采的球賽。

▲中華職棒19日在台南球場進行的獅象大戰，賽前特別邀請台南市藥師公會理事長吳振名等人擔任開球貴賓，市長黃偉哲也親臨現場，對所有的藥師表達感謝之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市藥師公會理事長吳振名表示，今年疫情大規模爆發，藥師不僅負責政府的「實名制快篩販售」，並由專責藥局來「調劑發放口服抗病毒藥」，同時為確診者提供「送藥到府」服務，三箭齊發的藥師防疫服務，讓不少藥師忙翻天，甚至有些藥師也染疫被隔離，讓藥師人力更加吃緊、疲於奔命，但藥師仍拼命顧好防疫工作，為的就是要保護好民眾的健康與生命安全。

▲中華職棒19日在台南球場進行的獅象大戰，賽前特別邀請台南市藥師公會理事長吳振名等人擔任開球貴賓，市長黃偉哲也親臨現場，對所有的藥師表達感謝之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市藥師公會發言人陳皇宇表示，「送藥到府」最早出現在民國四、五十年代的寄藥包，當時是由藥廠的業務人員將藥品送到民眾家裡寄放，民眾有病痛時就可直接取用來治病，達到「自我藥療」的目標，這次疫情大爆發，面對詭譎多變、不可預知的疫情與病情發展，由藥師來為確診者送藥到府，同時向確診者進行用藥指導與衛教，更讓民眾安心度過染疫期的慌亂緊張情緒，「藥師送藥到府」是一股相當重要的社會安定力量。

▲中華職棒19日在台南球場進行的獅象大戰，賽前特別邀請台南市藥師公會理事長吳振名等人擔任開球貴賓，市長黃偉哲也親臨現場，對所有的藥師表達感謝之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了串連早期寄藥包的時代場景，吳振名更扮演送藥員牽著骨董級的腳踏車(武車)載著醫療口罩進場，讓現場掀起一股懷舊的討論話題，並由吳振名與柏貴企業股份有限公司董事長林景星，共同致贈10000片的醫療口罩給統一獅球隊來做為球員防疫配戴使用。

▲中華職棒19日在台南球場進行的獅象大戰，賽前特別邀請台南市藥師公會理事長吳振名等人擔任開球貴賓，市長黃偉哲也親臨現場，對所有的藥師表達感謝之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳振名說，國外新冠變種病毒BA.4、BA.5快速爆發，台灣能否再次守得住，需要民眾一起來努力，居家防疫所需的「3機6藥」最好還是先準備起來才能有備無患，慢性病患的領藥也可先將處方箋拿到社區健保藥局請藥師預先備藥，才能縮短領藥等待與接觸的時間。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►家裡就是缺了它！超質感「和室小桌」才419元　可收起超方便

ET快訊
快訊／新北破4千例最多！　縣市分布曝光
快訊／今增36死！　本土+21925
快訊／余苑綺簽「放棄急救書」！　余天淚帶4歲孫女急探視
余苑綺「4歲女想買1東西」救媽媽！　余祥銓淚崩
快訊／艾成訃聞曝光！　王瞳「冠夫姓」告白
快訊／Bump指控沒做事　吳釗燮首拋3點回應
最正啦啦隊是誰？　粉絲點名「樂天」的她：剃平頭都贏
羅力引退哽咽了！　曝「最大遺憾」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／本土+21925！縣市分布曝光「新北市破4千最多」

快訊／今增36死！　本土+21925、境外+236

詐騙系列停更真正原因曝光！Bump吐救人初衷「只想要贖罪」

昨遭消基會嗆該下台　陳吉仲今冷靜回「做不好隨時負責」

詐騙系列停更！Bump「2個字曝真相」　無奈吐：很多台人失聯中

女大生鼻塞「睡覺靠嘴呼吸」！　醫1招讓她告別熊貓眼

最正啦啦隊女神是誰？粉絲點名「樂天女孩」的她：剃平頭都贏

花蓮外海發生「規模4.8地震」　各地最大震度1級

2022年中華職棒「藥獅日」　藥師首次擔任開球嘉賓

熱帶系統2路徑「對台影響」出爐！這1走法降雨將明顯增多

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

男想追夢！友無條件支持　聽借100萬打槍：有條件了

吳磊趙露思「隔空牽起少商弦」　見疑商虐心...同款哭哭表情包

開進地下室突猛撞牆壁　車頭變形！駕駛送醫亡

口罩弟拿麥試音展歌喉 滄傷嗓熱唱《無言花》

快訊／本土+21925！縣市分布曝光「新北市破4千最多」

快訊／今增36死！　本土+21925、境外+236

詐騙系列停更真正原因曝光！Bump吐救人初衷「只想要贖罪」

昨遭消基會嗆該下台　陳吉仲今冷靜回「做不好隨時負責」

詐騙系列停更！Bump「2個字曝真相」　無奈吐：很多台人失聯中

女大生鼻塞「睡覺靠嘴呼吸」！　醫1招讓她告別熊貓眼

最正啦啦隊女神是誰？粉絲點名「樂天女孩」的她：剃平頭都贏

花蓮外海發生「規模4.8地震」　各地最大震度1級

2022年中華職棒「藥獅日」　藥師首次擔任開球嘉賓

熱帶系統2路徑「對台影響」出爐！這1走法降雨將明顯增多

太太10年前一腳踹上飛機　羅力10年後退休：她說回家吧

快訊／本土+21925！縣市分布曝光「新北市破4千最多」

115.5萬起！KIA「插電Sportage」美售價公布　純電可跑54.7KM

快訊／今增36死！　本土+21925、境外+236

「3年後再買房」鄉民預言房價將腰斬　專家直言：不可能

「協尋當年的蔡英文」　柯文哲批《數位中介服務法》：背離民主價值

林心如罕見動怒！「誇張耶」亮5截圖自清：這麼有空怎不好好找個事做

柬埔寨救人「藍綠搶業績」　沈富雄8字揭角力現況

快訊／余苑綺簽了放棄急救書！余天悲慟證實　淚帶4歲孫女急探視

《PRODUCE 101》26歲男星闖女友家揮刀恐嚇　韓網曝真名：是9人團

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

生活熱門新聞

直播妹掀背心「忘了沒穿」　見雙球崩潰了

汐止山區見「黑猩猩」走出樹叢！祕境地點曝

王浩宇再砲廖老大飲料！加盟主回應了

柬埔寨黑幫付贖金「白目2台人跳車落跑」　原因氣炸

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

馬3違停卸貨區！他提醒遭嗆可憐開貨車

數位中介法多可怕？　粉專懶人包嚇壞2千人

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

陳紫渝紮起馬尾網看暈　qn讚：太厲害了

九九峰動物樂園明開幕　開放「天網」親近鳥兒

疫情升溫「延後開學、改停課標準」　莊人祥回應

日本「托盤交易防疫照」6萬人朝聖：衛生習慣好大

最正啦啦隊女神是誰？粉絲點名樂天女孩的她

熱帶大陸氣團明來襲！　台北市體感飆至43℃

更多熱門

相關新聞

羅力最後出賽確定！9月2日引退賽

羅力最後出賽確定！9月2日引退賽

富邦悍將洋投羅力在取得本土資格前夕，投入震撼彈，宣布即將引退，球團20日為他舉辦記者會，確定剩下2場比賽，其中9月2日將是他的引退賽。

羅力華麗轉身　當年多虧老婆那一腳　

羅力華麗轉身　當年多虧老婆那一腳　

味全龍「85紀念日」王維中VS陳仕朋

味全龍「85紀念日」王維中VS陳仕朋

象獅移師澄清湖再戰　德保拉交鋒胡智為

象獅移師澄清湖再戰　德保拉交鋒胡智為

送兄弟13K　克維斯：未來破隊史

送兄弟13K　克維斯：未來破隊史

關鍵字：

中華職棒藥獅日藥師開球

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺吃蔬果不菸酒「罹癌主因曝」！8年侵蝕4器官

她脖子黑慘！血糖飆破400　醫一聽菜單：快暈倒了

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

下面痛到掰咖！醫一戳猛噴30c.c.膿漿　她：男友喜歡用嘴

中壢獨居女住家亡　愛貓伴屍3周

直播妹掀背心「忘了沒穿」　見雙球崩潰了

鄭家純錄《小明星》穿超辣！

汐止山區見「黑猩猩」走出樹叢！祕境地點曝

「KK園區」頭目曾在台北101開公司　台籍夥伴

共軍軍演！他喊「中國要從台撤僑了」下場出爐

王浩宇再砲廖老大飲料！加盟主回應了

艾成追思會訃聞曝光！王瞳「本名冠夫姓」告白最深愛意

人蛇集團小組長就是他！　混入「柬詐被害者」返台被認出收押

柬埔寨黑幫付贖金「白目2台人跳車落跑」　原因氣炸

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
黃義達再飆經典《那女孩對我說》　杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！
比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面