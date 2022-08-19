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監所有愛超越障礙　基隆看守所推收容人「出所安置服務」

▲基隆看守所推身心障礙收容人「出所安置服務」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市社工、更保基隆分會主任及個管師協助護送具身心障礙之收容人至安置處所。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

家是溫暖的避風港，多數受刑人透過早日出監返家的期待來為自己服刑的日子加油打氣！矯正署基隆看守所指出 ，基於聯合國「身心障礙者權利公約」強調人權、尊嚴與平等的精神，格外重視「無家身心障礙者」出所後之規劃，透過社工師與心理師於新收時期的主動關懷，或經個管師與場舍主管的轉介，並善用矯正署「家庭支持與援助家庭推展計畫」開案服務。

基隆看守所指出，有些受刑人其實是沒有家的，他們在服刑時沒有親友探視或書信往返，對於出所後的生活更是沒有盼望。而這樣的狀況，發生在身心障礙收容人身上更佔有不少比例；於服刑期間強化心理支持，穩定受刑人情緒，共同討論未來出所後之規劃，並轉介適宜社會資源。

▲基隆看守所推身心障礙收容人「出所安置服務」。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆看守所表示，今年8月一名61歲收容人即將期滿出所，因其本身為身心障礙者，並有失智、失禁及行動不便等之問題，加之其並無家人，考量其出所後之生活問題，經通報社會安全網「關懷e起來」，在新北市政府社會局、七星社福中心協助評估下協助安置於新北市老人長期照顧中心。然其剛好出所期間又遇假日，而一般安置機構假日又不方便收置，故經基隆地檢署及更生保護會基隆分會協助，讓其可以提早一日出所。

基隆看守所說，一個個案順利的安置，需要很多機構的協助與幫忙，本所恰如收容人生命河流的擺渡者，協助收容人從監所的此岸，搭船到社會的彼岸。他們在船上建立起像家人的情感，雖然終有靠岸下船分開之時，日後回憶起在本所輔導與諮商的日子，都是未來生命中滿滿的能量，期待曾經於本所服刑的身心障礙者，能更瞭解自己及發揮所長，順利復歸社會。

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