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美國黃石國家公園中發現斷腳！　深淵池美景藏60度高溫危險

▲▼黃石國家公園汽船噴泉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黃石國家公園內自然景色豐富壯觀，卻也隱含許多危險。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者殷稚雅／綜合報導

美國黃石國家公園（Yellowstone National Park）的一名工作人員，近日在公園內的一處溫泉發現「一隻斷腳」。園區發現當天立刻封閉該區域，並將現場交由相關單位進行調查。

綜合外媒報導，黃石國家公園的發言人沃辛（Morgan Warthin）於聲明中表示，一名工作人員16日在公園南部的溫泉中，發現一隻飄浮的鞋子，還在裡面看見疑似為人腳的身體部位。該深淵池所處的區域與其停車場在當天暫時關閉，現在已重新開放，但目前並無可報吿的調查進度。

深淵池（Abyss Pool）位於黃石湖西拇指間歇泉盆地（West Thumb Geyser Basin），穿越公園的南環南側。該處為一個53英尺（約16公尺）深的溫泉池，溫度約為華氏140度（攝氏60度），也是黃石公園內最深的溫泉之一。國家公園也在網站上提醒，該溫泉曾造成多人傷亡，遊玩時要避免太過靠近。

黃石國家公園官方網站指出，溫泉內的過熱水（Superheated Water）接觸到地表時會冷卻、下沉，再被底下的熱水取代，這樣的循環能夠阻止水達到噴發時所需的溫度。在2006年俄勒岡州就有一名男子掉入園內一個沸騰的酸性溫泉後死亡，屍體更在不久後溶解於池中。當時池底的溫度達到華氏212度（攝氏100度），已滿足池水開始沸騰的溫度，最後釀成悲劇。

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