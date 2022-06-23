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黃石公園「破紀錄洪災」一周後3入口重新開放　車潮瞬間湧入

▲▼黃石公園重新開放，大批車潮湧入 。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃石公園重新開放，大批車潮湧入 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國黃石國家公園13日因暴雨引發破紀錄洪水以落實，造成園內道路、橋樑倒塌，時隔34年首度全面關閉5個入口。一周後，園方22日表示開放其中3個入口，到了當天中午，約5000輛車陣立刻紛紛湧進園內。

綜合外電報導，黃石公園21日宣布近8成區域重新開放，佔地220萬英畝的黃石公園，先開放的是南環（South Loop）3個入口，範圍涵蓋愛達荷州與懷俄明州部分地區。2個入口皆位於蒙大拿州的北環（North Loop），則預計在未來2周內開放。

▲▼ 黃石公園因洪災全面關閉。（圖／路透）

▲黃石公園因破紀錄洪災全面關閉一周。（圖／路透）

園方表示，北環道路、電力系統、供水以及污水處理等修繕工作。園方也已取得5000萬美元（約新台幣14.9億元），用以重建各項園內設施。

黃石公園因每日都有大量人車進入參觀，因此園方採取車牌單雙號分流系統管控人潮，沒有過夜預約證明的遊客，若車牌尾數為奇數，目前只能在奇數天入園，車牌為偶數則在偶數天入園，如果沿園區644公里的道路因車龍過長導致園方無法控管時，也會實施入園預約系統，必須預約排隊。

▲▼黃石公園重新開放，大批車潮湧入 。（圖／達志影像／美聯社）

▲儘管車潮約以往夏季一半，車陣綿延仍相當恐怖。（圖／達志影像／美聯社）

開放當天園區的其中一個入口在一早就出現車流，車陣綿延好幾公里，到了中午已有5000輛車輛進入，不過這個數字仍比以往夏天旺季的單日車流量還要少，過去夏季單日約會吸引1000輛汽車入園。

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