Bump揭真相打臉外交部！感動2萬網友「捐款力挺」14小時獲24K贊助

▲Bump坦言，收過無數的恐嚇。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「好棒Bump」的影片被外交部指為錯誤報導「切勿以訛傳訛」，他昨晚PO出最新影片，請被救出的台人現身說法，徹底打臉外交部的說詞，該影片發布14小時，至今已超過159萬人觀看，不少網友在影片底下留言並捐獻，「謝謝你為台灣人做的一切」。統計至今（19）日早上11時，已收到逾2萬4千元的贊助。

Bump昨晚PO出新影片，請出他從杜拜救出的林姓男子出面作證，並點名外交部長吳釗燮出來解釋，感嘆他的付出對得起國家，但國家對不起他。Bump也透露，近期受到許多壓力，收過無數的恐嚇，很多黑道都在找他，甚至連他的朋友烏鴉都被人持槍詢問「Bump住哪？」但當他接收到網友的求救時，他理解自己會犧牲未來很多事物、賺錢的機會，這責任也沒人想扛，只能由他來擔。

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影片曝光後，吸引超過2萬名網友留言，大讚Bump的勇敢，並且透過「超級感謝」捐獻現金表達支持，統計至今日11時，已獲得2萬4053元贊助，影片觀看次數高達159萬，頻道訂閱數也衝破百萬，有101萬人訂閱。

▲網友力挺Bump。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

網友們留言力挺Bump，「我是一名基層員警，我覺得你的反詐騙系列真的做的很棒，你有龐大的流量可以做其他題材，但你選擇做這個真的救了非常多人」、「謝謝你為了救那些受困的台灣人冒著風險，這個勇氣絕對不是一般人可以擁有的，背後有多麼龐大的利益，牽扯多少官員沒有人知道，這是一件非常危險的事情，但我們的國家卻還在抹黑，我真的看不下去了」。

也有在東南亞的台商感同身受表示，「我是一個在東南亞的台商，也曾在國外碰到一樣的事，我曾氣到我以台灣人為恥，辦事處竟如此官僚，感謝Bump把這事給曝了出來，讓公眾可以好好檢視這件事，外交部需要改革」。

底下還有香港網友留言，「我是香港人，影片看到一半已經開始哭了，看得到被困在外國的人有多可憐，用盡辦法救人的Bump哥要承受多大的酸楚」。

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