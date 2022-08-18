與閨密情侶3人同床遭性侵　「要對方幫扣胸罩」...提告不成

▲女子指控閨密的男友趁出遊同睡時性侵她卻告不成。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名18歲的少女小莉（化名）和鄰居閨密姐姐從小一起長大，感情很好，去年8月中旬，小莉和閨密姐姐及其男友一起到高雄遊玩，3人入住飯店時同睡一張大床，小莉事後指控閨密的林姓男友趁機用手指性侵她，但林坦承有摸小莉，但喊冤辯稱小莉都沒反抗，完事後還要他幫忙扣胸罩。由於罪證不足，檢方將林處分不起訴後，小莉不服聲請交付審判，但也被法官認為缺乏積極事證，駁回她的聲請。

法院裁定指出，小莉和鄰居閨密姐姐是同住連棟透天厝的鄰居，去年8月15日，閨密姐姐和林姓男友一起到高雄遊玩，約小莉同行，3人當晚投宿飯店後，同睡一張大床，小莉指控當天凌晨2點多時，睡在兩人中間的林男趁機摸她，還脫掉她的內衣，用手指性侵她。

但林男則辯稱，當天他原本要睡在側邊，但因為太累就在中間睡著了，他睡到一半醒來發現小莉還沒睡，於是伸手撫摸她的胸部並解開她的胸罩，並往下體摸並把手指伸進去，小莉也回摸他的下體，過程中小莉沒反抗或踢他，結束後他還幫小莉扣內衣，小莉還叫他扣第二格，否認性侵。

由於雙方各說各話，檢方偵查時，小莉說自己睡前跟男友講電話，講到睡著後電話一直沒掛，當時她被林男伸狼爪，嚇到不敢出聲，直到隔天上午才傳訊息向男友求救。

檢方調閱小莉的手機通聯紀錄後，發現她從16日凌晨2點42分起，與男友持續通話直至同日上午10點29分許，時間長達9小時1分48秒，認為如果小莉真的被性侵，不可能在這麼長的時間內都沒有向男友求救。

小莉則說她有踢林男並大聲喝叱「不要碰她」，但當時睡在一旁的閨密姐姐則作證說沒聽到小莉的呼喊聲，加上檢視飯店的監視器畫面，小莉還與林男一起去搭電梯、買早餐，時間長達50分鐘，過程中小莉神色自然，持續與林男交談，並無情緒激動、緊張、受害的情狀，也沒有趁機向飯店櫃台人員或向路人求救，與性侵被害人的情況很不相同，因此認定罪證不足處分不起訴。

小莉不服聲請再議，高雄高分檢同樣認定罪認不足駁回再議，小文不死心找律師聲請交付審判，法官檢視相關證據後，再度認為缺乏積極事證，駁回小莉的聲請。