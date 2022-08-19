1張照惹哭6萬人！她「萎縮雙腳+自信笑容」50年不變　網讚：生命鬥士

▲一名女網友在臉書社團上分享自己50年前後對比照。（圖／翻攝自「老照片交流道」）

記者鄭文晴／綜合報導

民國4、50年代，小兒麻痺（infantile paralysis）在台灣肆虐，當時因經濟環境不佳、醫療體系脆弱，許多孩子生病沒錢治療，患病即宣告「爬行一生」。近日有一名鄭姓女網友分享自己50年前後對比照，兩張照片中可看出她患有小兒麻痺症，需用輔助工具才能站立，但在面對病情，她樂觀表示，「既然巳經不能改變現實，就去面對」，臉上爽朗的笑容讓逾6萬網友深受感動，大讚她是「勇敢的生命鬥士」。

一名女網友在臉書社團「老照片交流道」中，分享自己50年間的前後對比照，並附文寫道「轉眼50年」。從照片可以看出年輕時的女子腿部明顯萎縮，需搭配輔助工具才得以站穩，不過即使身患疾病仍開心笑著，並成長為一位堅強漂亮的女性。貼文吸引6.1萬人按讚，讓她感到既驚訝又感動。

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鄭小姐接受《東森新媒體ETtoday》的採訪時表示，自己是彰化人，是在八個月大時患上小兒麻痺症，「由於行動不便，再加上那個年代沒有無障礙設施，每次上課都需要克服長長的樓梯。」

她接著說，平時都要比別人早起，去學校也因疾病遭到同學取笑和欺負，讓她有段時間不願去上學，「但爸爸說身體已經不好了, 唸書才會找到好的工作。」鄭小姐也笑說，她還是有交到好同學，會在下雨天時背著她回家，「我比較正面樂觀，既然巳經不能改變現實，就去面對。」

有同為小兒麻痺患者的網友留言說，他也是4、50年代受染的小兒麻痺患者，「表面看來樂觀進取、活潑開朗，但一路走來的辛苦只有自己知道」，鼓勵原PO一起創造更精采的人生。有人則回憶，當年的小兒麻痺患者走來都不容易，很多鄉下的孩子都只能在地上爬，好一點的可以帶去打針跟做拐杖，「這是時代的記憶也是那一代人的不幸」。

不少網友深受感動表示，「佩服妳的堅強，勇敢，50年的歲月是酸甜苦辣人生，祝福妳健康快樂」、「模樣完全沒甚麼變，依然美麗優雅動人」、「既美又自然，50年如一日」、「勇敢的生命鬥士」、「令人敬佩的5年級生，最艱辛日子已過，祝福平安、快樂」、「謝謝你的正面鼓勵我們」、「很佩服妳，而且妳把自己照顧的很好，真棒」、「樂觀面對人生，活著快樂最重要」、「我只想說…妳活出生活中最美的模樣。」

小兒麻痺症的學名是「急性脊髓灰白質症」（poliomyelitis），由於罹患小兒麻痺症的患者主要是兒童，因此這項疾病一般稱之為「小兒麻痺」，常見症狀為發燒、頭痛、嘔吐、肌肉疼痛、頸背僵硬及麻痺等，如病情嚴重者甚或導致永久傷殘及死亡。