　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1張照惹哭6萬人！她「萎縮雙腳+自信笑容」50年不變　網讚：生命鬥士

▲小兒麻痺。（圖／翻攝自「老照片交流道」）

▲一名女網友在臉書社團上分享自己50年前後對比照。（圖／翻攝自「老照片交流道」）

記者鄭文晴／綜合報導

民國4、50年代，小兒麻痺（infantile paralysis）在台灣肆虐，當時因經濟環境不佳、醫療體系脆弱，許多孩子生病沒錢治療，患病即宣告「爬行一生」。近日有一名鄭姓女網友分享自己50年前後對比照，兩張照片中可看出她患有小兒麻痺症，需用輔助工具才能站立，但在面對病情，她樂觀表示，「既然巳經不能改變現實，就去面對」，臉上爽朗的笑容讓逾6萬網友深受感動，大讚她是「勇敢的生命鬥士」。

一名女網友在臉書社團「老照片交流道」中，分享自己50年間的前後對比照，並附文寫道「轉眼50年」。從照片可以看出年輕時的女子腿部明顯萎縮，需搭配輔助工具才得以站穩，不過即使身患疾病仍開心笑著，並成長為一位堅強漂亮的女性。貼文吸引6.1萬人按讚，讓她感到既驚訝又感動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭小姐接受《東森新媒體ETtoday》的採訪時表示，自己是彰化人，是在八個月大時患上小兒麻痺症，「由於行動不便，再加上那個年代沒有無障礙設施，每次上課都需要克服長長的樓梯。」

她接著說，平時都要比別人早起，去學校也因疾病遭到同學取笑和欺負，讓她有段時間不願去上學，「但爸爸說身體已經不好了, 唸書才會找到好的工作。」鄭小姐也笑說，她還是有交到好同學，會在下雨天時背著她回家，「我比較正面樂觀，既然巳經不能改變現實，就去面對。」

有同為小兒麻痺患者的網友留言說，他也是4、50年代受染的小兒麻痺患者，「表面看來樂觀進取、活潑開朗，但一路走來的辛苦只有自己知道」，鼓勵原PO一起創造更精采的人生。有人則回憶，當年的小兒麻痺患者走來都不容易，很多鄉下的孩子都只能在地上爬，好一點的可以帶去打針跟做拐杖，「這是時代的記憶也是那一代人的不幸」。

不少網友深受感動表示，「佩服妳的堅強，勇敢，50年的歲月是酸甜苦辣人生，祝福妳健康快樂」、「模樣完全沒甚麼變，依然美麗優雅動人」、「既美又自然，50年如一日」、「勇敢的生命鬥士」、「令人敬佩的5年級生，最艱辛日子已過，祝福平安、快樂」、「謝謝你的正面鼓勵我們」、「很佩服妳，而且妳把自己照顧的很好，真棒」、「樂觀面對人生，活著快樂最重要」、「我只想說…妳活出生活中最美的模樣。」

小兒麻痺症的學名是「急性脊髓灰白質症」（poliomyelitis），由於罹患小兒麻痺症的患者主要是兒童，因此這項疾病一般稱之為「小兒麻痺」，常見症狀為發燒、頭痛、嘔吐、肌肉疼痛、頸背僵硬及麻痺等，如病情嚴重者甚或導致永久傷殘及死亡。

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
人氣手搖飲「買1送1」來了　限時8天
直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了
鳳飛飛逝世10週年　「最深愛的男人」首度露面了！
上班水喝太少！茶、咖啡越喝越渴　營養師揭妙招
快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射
震撼彈！羅力要離隊　富邦悍將改找新洋砲
「豬仔」求助更慘！10男1女慘遭凌虐爆血　最年輕僅18歲
柬埔寨受害者曝「小黑屋殘忍真相」！聽到音樂聲就知出事了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最強外送！雪霸油婆蘭山屋動工　直升機吊掛挖土機上雪山畫面曝

明天5縣市酷熱最高溫飆破38度　熱帶系統發展「轉彎」！最新路徑曝

搭台鐵遇阿姨大聲說話　她拿手機「做1事」！列車長出現救全場

金門大橋即將通車！ 一年內免通行費　非低碳車進烈嶼要申請　

6千人在線看！直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了

桃機新任總座接棒迎國境開放　范孝倫：最艱難時刻即將過去　　

違反《中介法》最高罰1千萬！網狂刷14字怒：連說話的權利都沒了

善耕365／當社工遇上智能障礙小爸媽　「想生小孩行不行」

返國不用再等防疫計程車！　王必勝：請桃機研擬可自駕返家檢疫

陽明交大首設科技犯罪偵查在職專班　提升打擊科技犯罪能力

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

孩童鞋子意外掉進圍欄 暖心大象竟幫撿起歸還

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

最強外送！雪霸油婆蘭山屋動工　直升機吊掛挖土機上雪山畫面曝

明天5縣市酷熱最高溫飆破38度　熱帶系統發展「轉彎」！最新路徑曝

搭台鐵遇阿姨大聲說話　她拿手機「做1事」！列車長出現救全場

金門大橋即將通車！ 一年內免通行費　非低碳車進烈嶼要申請　

6千人在線看！直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了

桃機新任總座接棒迎國境開放　范孝倫：最艱難時刻即將過去　　

違反《中介法》最高罰1千萬！網狂刷14字怒：連說話的權利都沒了

善耕365／當社工遇上智能障礙小爸媽　「想生小孩行不行」

返國不用再等防疫計程車！　王必勝：請桃機研擬可自駕返家檢疫

陽明交大首設科技犯罪偵查在職專班　提升打擊科技犯罪能力

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

「美國隊長」早就不是處男了！浩克說溜嘴　本尊道歉：我是被逼的

爸爸曾與《超人力霸王》有淵源　齋藤工拿到劇本震驚蓋上

許富凱無奈宣布壞消息　嘆：計畫趕不上變化

友達34吋曲面AmLED顯示面板奪中科創新獎　減少殘影、卡頓頻率

天津台博會20日舉辦　鼎泰豐、統一等上百台企參與

帥兒英勇衝火海救人　方馨門外心急呼喚：快回來

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

慧洋上半年EPS9.30元創新高　因逾半數船舶為固定租約全年EPS上看15元

秋季最大TTE旅展！國旅一日遊299元起　天天抽免費台灣－香港機票

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

柬埔寨詐騙「為何盯上台人？」他曝：擁有天生1技能

颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程

中小學停課標準　擬採「一人確診全班停三天」

午後雷雨來了！新北等5縣市大雨特報　防雷擊強陣風

確診不全班停課！開學1個月後實施新制

超偶每集都看！醫嘆「艾成只拿第2名」情況或許不同

20台人團飛柬埔寨淘金！超Chill照曝光

快訊／再打臉外交部！Bump含淚喊不自殺聲明

更多熱門

相關新聞

近10年來首例！紐約男子感染小兒麻痺

近10年來首例！紐約男子感染小兒麻痺

美國紐約州一名成年男性被診斷出感染小兒麻痺，而這也是疫苗普及以來，美國近10年出現的第一起病例。該名患者沒有出國史，大約在一個月之前出現虛弱和癱瘓症狀，目前應不具有傳染性。

俄烏戰爭與人道災難危機

俄烏戰爭與人道災難危機

頂新和德　帶身障朋友體驗夢想好棒

頂新和德　帶身障朋友體驗夢想好棒

伯立歐家園　讓瑪喜樂阿嬤愛加倍

伯立歐家園　讓瑪喜樂阿嬤愛加倍

去年有2300萬兒童漏打「基本疫苗」

去年有2300萬兒童漏打「基本疫苗」

關鍵字：

老照片交流道小兒麻痺

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

心碎！　艾成媽親筆信曝光

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面