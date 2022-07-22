近10年來首例！　美國紐約成年男性「感染小兒麻痺」

▲紐約一名成年男性被診斷出感染小兒麻痺，是美國近10年出現的第一起病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國紐約州一名成年男性被診斷出感染小兒麻痺，而這也是疫苗普及以來，美國近10年出現的第一起病例。該名患者沒有出國史，大約在一個月之前出現虛弱和癱瘓症狀，目前應不具有傳染性。

根據CNN報導，紐約州在羅克蘭郡（Rockland County）出現美國自2013年以來首例小兒麻痺病例，罹患的是一名近期未有出國史的成年男性，他約在一個月前出現虛弱和癱瘓症狀。衛生官員指出，小兒麻痺會在患者感染後2周內傳染給他人，目前該名患者已無傳染性。

▲阿富汗女童罹患小兒麻痺導致下半身癱瘓。（圖／達志影像／美聯社）



衛生官員表示，該名患者感染的是一種源自國外的病毒株，它來自於曾接受口服小兒麻痺疫苗的人，目前美國並未通過使用口服疫苗，加上該名患者沒有出國紀錄，因此還在針對傳染途徑進行調查。

小兒麻痺又稱做「脊髓灰質炎」（Polio）在台灣屬於第二類傳染病，於2000年由世界衛生組織（WHO）公告為小兒麻痺根除地區，但未接種疫苗者仍屬於高風險族群。

小兒麻痺症是由小兒麻痺病毒所引起，約有四分之一的感染者會出現類似流感的症狀，包含喉嚨痛、發燒、疲倦、噁心、頭痛和胃痛，根據美國疾病控制與預防中心 （CDC）統計，大約每200名患者中會有1人出現嚴重症狀，包含腿部刺痛麻木、大腦或脊椎感染與癱瘓。

▲巴基斯坦兒童使用口服小兒麻痺疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



目前小兒麻痺沒有治療方法，僅能依靠藥物放鬆肌肉，但其引發的癱瘓則是永久性的。小兒麻痺症曾在美國造成嚴重疫情，在1952年大爆發時，有至少5.8萬人確診、超過2.1萬人癱瘓、造成逾3100人死亡，後來隨著推動疫苗接種，才大幅減少病例。

據了解，這次出現病例的羅克蘭郡是傳統猶太社區的所在地，該社區的疫苗接種率一直都很低，在2018年至2019年還曾爆發大規模麻疹疫情，約有312人感染；據統計，在麻疹疫情爆發前，該郡僅有8％的人接種了德國麻疹和腮腺炎疫苗。

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