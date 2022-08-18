50歲才學英文、5年後到美國辦講座！韓「國民姐姐」吸粉152萬人

▲韓國最受歡迎的YouTuber「國民姐姐」金美敬，經常用一句話拯救粉絲，如今已狂吸152萬人追蹤。（圖／翻攝自YouTube／MKTV 김미경TV）

記者林育綾／綜合報導

韓國最受歡迎的YouTuber「國民姐姐」金美敬，天天更新個人頻道，如今已狂吸152萬粉絲追蹤！她不僅追求成長又熱愛分享，常鼓勵大家一起進步，更常親子回覆留言療癒和拯救低潮粉絲的心，被韓國網友奉為「夢想導師」，如今她的人生哲學也集結成書《這句話救了我》，將來台發行中文版。

「國民姐姐」金美敬今年57歲，吸粉無數，是個「不斷挑戰與作夢的人」。據悉她在29歲辭去鋼琴補習班工作，此後展開講師生涯，至今已28年。而她50歲才開始學英文，5年後就到美國辦英文講座，還接受英文採訪，這一切都是因為在她心中，挑戰與夢想都是生活的真理。

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她不想一個人成長，而是想和大家「一起」成長，因此她每天更新「金美敬TV」YouTube頻道；更開設線上大學「MK YouTube大學」鼓勵女性勇敢追夢、創立了法人公司「Growmom」給未婚媽媽們勇氣。

▲金美敬常常親自回覆網友留言，用「一句話」就療癒及鼓勵粉絲。（圖／翻攝自YouTube／MKTV 김미경TV）



金美敬常常用「一句話」療癒及鼓勵粉絲，她會在影片下方的留言區，仔細看每位粉絲的煩惱，再給予真誠的鼓勵。短短2年的時間，她幫助了無數人克服心魔、拓展視野，度過人生的難關，如今他的頻道訂閱人次已高達152萬人！

出版社提到，能夠在最脆弱時接住我們的，從來不是一本正經的指教，而是一句動人的「真心話」，而金美敬比誰都清楚。

像是有粉絲問，「是不是應該準備得更完美再開始？」她說，「如果要等到一切都準備好，那麼一輩子都開始不了。」

還有人問，「要如何才能得到比較好的人際關係？」她說，「當你心的坪數夠大，不管進來幾個人都綽綽有餘。」

也有粉絲好奇，「我一直對過去的選擇感到後悔，該怎麼辦？」她說，「從現在開始修正自己吧，令人滿意的未來取決於你今天的修正。」

▲金美敬新書《這句話救了我》發行來台。（圖／平安文化提供）



《這句話救了我》是金美敬的人生哲學，也是她跟粉絲們一起創造的故事，精選了74則「救了我的一句話」。有心靈的解鎖、日常的解憂、關係的解脫、夢想的解放等，期待讀者也能從別人的人生中，找到屬於自己的答案，繼續前行。繁體中文版由平安文化出版。