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捐精男狂捐800次誕生50個小生命　自封「日本種馬」盼留下存在證據

▲▼精子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本一名30歲男子共捐精800次，誕生出50個小生命。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／香港01

日本人近年因為少子化問題和男性高比率患有無精子症，令他們對捐精的需求高企。而且因為官方精子銀行需要輪候很久，不少日本人都會選擇網購精液。有日本媒體就訪問了一位在網上捐精的男子，他現在年齡只有30歲，但已經是有50個孩子的爸爸了！

▲▼精子銀行,精子冷凍,捐精（圖／達志影像／美聯社）

▲這位瘋狂捐精者自封「日本種馬」，希望留下自己存在的證據（圖／達志影像／美聯社）

日本《NHK》電視台訪問了化名和人的30歲男子，他表示，自己從22歲起就在社交平台和網上討論區上提供精子，成為俗稱「捐精義工」。當時他工作太忙、覺得自己沒有機會結婚，偶然發現捐精這個概念，便買書了解捐精的事，開始在網上提供精子，「希望能留下自己曾經存在的證據。」

雖然和人到了26歲時結婚生子，並暫時停止捐精活動，但在他的孩子出生後，便在27歲時重啟捐精活動。和人表示近年日本有不少人都希望可以擁有自己的孩子，但是官方醫療機構的懷孕治療實在滿足不到無精子症夫婦、同性戀伴侶或其他有特殊情況的夫婦。

他希望可以透過捐精幫助他們，更在ABEMA Prime的一次訪談節目中表示自己要成為「日本的種馬」。因此，和人每年都會捐精100次以上，現今有他遺傳因子的孩子亦已經超過50人！

▲精子示意圖。（圖／CFP）

▲這名日本捐精男分享採集精液的各種趣事。（圖／CFP）

《NHK》的節目組就貼身跟拍和人，了解他捐精的過程。首先，他會準備一個預先殺菌的密封容器，確保採取精液後不會外漏。接著他與在網上聯絡他捐精的接收者直接見面，提供自己沒有患上性病或其他感染症的證明後，他們便前往酒店房間。

和人走進房間廁所，20分鐘後便將採集好的精液交給在外面等著的接收人。而對方則將當日的交通費等報酬及一封感謝信交給了和人。

雖然這次交接很順利，但和人亦分享到，自己曾經遇過一些尷尬情況。例如他曾試過一天之內要分別提供3次精液；另外一次是被接收者催促令他被逼在一個極髒亂的車站廁所中「解決」，然後交精液給對方；亦試過需要按要求將採集好的精子放在車站的投幣儲物櫃中。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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