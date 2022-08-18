　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈富雄嘆張善政已達得票天花板　「很難讓桃園選民興奮」

▲▼國民黨桃園市長參選人張善政出席2022全國義民祭。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨立委鄭運鵬接棒參選桃園市長，對上前行政院長張善政、民眾黨立委賴香伶。前立委沈富雄18日指出，張善政得票天花板約在39%上下，已經不能再上去，鄭運鵬則有機會向上抬升。但若張善政的政見論述，能贏過桃園市長鄭文燦，支持度至少能再增加2至3%。

張善政自從被國民黨提名參選後，則頻被外界評論為「佛系」選舉、「佛系」打法。不過，根據《TVBS》最新民調，在有投票意願的選民中，有39%會投給張善政、鄭運鵬28%、賴香伶8%、尚未決定25%。

談到張善政，沈富雄說，他既可憐又可恨，不論資歷、學歷、經歷都被過度誇張，舉例來說，張善政行政院長任期很短，而擔任國政總顧問、副總統候選人，都沒有表現。簡單而言，張善政是一個無法表現的人，且就是不會打選戰、力不從心。

沈富雄指出，儘管民調顯示張善政領先鄭運鵬11%，但問題是張能否持續維持2位數的差距？依他判斷，11%就是張善政與鄭運鵬最大差距，而張善政得票天花板約在39%上下，鄭運鵬則還有機會向上抬升，畢竟鄭文燦才剛帶他跑地方沒多久。

「張善政無法讓想要整合的人興奮，桃園選民也很難興奮。」沈富雄認為，若沒有林智堅論文門，張善政可說是完了、沒辦法選。可是，張善政對待論文門，卻是拿著自己寫的論文四處告訴大家論文應該如何寫，甚至說巴不得當林智堅老師，其實這些事大家都知道，何必拿出來現？

沈富雄建議張善政，能不拿出來張揚的事情就少做，因為一旦做了，大家會覺得調性不高。政策牛肉也要盡快端出來，因為選民看上的是張善政的行政背景，若政見論述能贏過鄭文燦，至少支持度還能再往上提升2至3%。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►用「鮮食肉片」寵愛狗狗！10包599元太划算

ET快訊
裝潢工提問遭嗆「照做就對了」 ！笑揭奇葩成品照：設計師BBQ
快訊／航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批
史上最晚警報？「對流爆發」颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程
他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會
藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全　另一同學下落不明
艾成母昔「親筆信曝光」　挺身為王瞳擋槍
H奶女友解開浴巾「傻見水母狂漂」　男友尷尬笑
減肥不吃油傷身　營養師強推「9種好脂肪食物」激瘦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真噁心

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批：現場搶人拉績效？

他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會

趙少康盼兩岸保持交流　「擋武統的效果比幾千億國防預算有用」

蔡英文讚海軍守護海疆安全　「沉著應對、展現毫不退縮的勇氣」

F-16V夜間緊急升空、天弓三型飛彈操演　國軍「秀肌肉」展衛國實力

王世堅批藍白拿柬埔寨詐騙做文章　「非常不道德、非常可惡」

人口外流影響！年底選戰台北、高雄議員總席次減少　竹縣增加1席

「兩岸共打」救受困柬台人？陸委會：持續透過協議合作

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

王瞳悲帶2人愛犬做筆錄　赴板殯見艾成最後一面

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

藏屍男把媽遺體塞冰箱　喊非喪心病狂：是真沒錢

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真噁心

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批：現場搶人拉績效？

他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會

趙少康盼兩岸保持交流　「擋武統的效果比幾千億國防預算有用」

蔡英文讚海軍守護海疆安全　「沉著應對、展現毫不退縮的勇氣」

F-16V夜間緊急升空、天弓三型飛彈操演　國軍「秀肌肉」展衛國實力

王世堅批藍白拿柬埔寨詐騙做文章　「非常不道德、非常可惡」

人口外流影響！年底選戰台北、高雄議員總席次減少　竹縣增加1席

「兩岸共打」救受困柬台人？陸委會：持續透過協議合作

芬蘭總理「開趴跳舞」影片曝光　反對黨氣炸：我懷疑你吸毒

緯謙打造「SaaS雲平台」推雲端服務新生態　共譜智造新未來

Brabus「smart #1性能版」正式推出！導入進氣孔、擁專屬紅色套件

工研院「南台灣零碳特展」秀出逾20項妙招　拚2050淨零排放！

郭郁政扛王牌言之過早　葉總：要像潘威倫一樣

詐騙集團「想幫員工減肥」！力邀減重團隊到柬埔寨　他回4字網笑翻

華裔百大DJ來台灣了！　接棒具俊曄衝夜店演出

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真噁心

林立4安猛打賞　悍將、桃猿苦戰5小時2比2和局收場

不讓球員太累？　NBA新賽季各隊遠行里程數創史上新低

新竹縣政議題調查

身為新竹縣民，您對新竹縣政有什麼想法？《ETtoday新聞雲》邀請您一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！填答完成者將有機會獲得全家100元禮物卡乙張，同時您所填答的意見僅供整體分析使用，不會外流，..

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

政治熱門新聞

3藍委送被害人抵台　警疑「搶人」

快訊／女兒病情生變余天趕赴醫院　臨時缺席林佳龍選戰記者會

大數據預測九合一「國民黨拿17縣市」　六都有2都將變天

「全台最辣女里長」爆乳照瘋傳！真實身分曝

快訊／柬埔寨救援成功！3國民黨立委傳今護送被害人返台

十大「正妹參選人」一次看　最高顏值里長陳紫渝竟沒上榜

王浩宇談柬埔寨實話連發　「Ｘ！只有我敢說」

LIVE／柬埔寨救援成功　3藍委護送被害人抵達桃機

快訊／柬埔寨返台青年：不聽話就被毆打電擊、關禁閉

陳建仁入黨是蔡英文為2024布局？　陳水扁秒答：不然他吃飽換餓？

陳建仁「月領30萬」輔選到處跑　她曬行事曆：不用上班？

林智堅論文門第2關　中華大學：本周無法公布

衝柬埔寨救人成功！　國民黨罕見被推爆

快訊／繼續選仍選得上？　林智堅首揭退選心路歷程

更多熱門

相關新聞

陳建仁「月領30萬」輔選到處跑　她曬行事曆：不用上班？

陳建仁「月領30萬」輔選到處跑　她曬行事曆：不用上班？

學者出身的前副總統陳建仁，近日除力挺新竹市前市長林智堅論文門的清白，更頻繁出席活動，輔選民進黨台北市長參選人陳時中和新北市長參選人林佳龍。台北市議員王鴻薇曬出行事曆質疑，從陳時中7月19日競選總部成立，平均五天要跑一場，而且大多為上班日，「建仁是都不用上班嗎？」

時代力量籲社會響應公民權下修18歲　「比利時都通過16歲投票權」

時代力量籲社會響應公民權下修18歲　「比利時都通過16歲投票權」

戰鬥藍就定位！盧秀燕整合紅黑兩派齊亮相

戰鬥藍就定位！盧秀燕整合紅黑兩派齊亮相

貧富兩極　林耕仁批沈：過去怎麼都不做

貧富兩極　林耕仁批沈：過去怎麼都不做

張善政提政策遭酸「致敬鄭文燦」　他回擊：根本邏輯有問題

張善政提政策遭酸「致敬鄭文燦」　他回擊：根本邏輯有問題

關鍵字：

林智堅鄭文燦鄭運鵬張善政2022九合一大選2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺虛弱用手勢比「讓我走」！余天痛哭：我怎麼捨得

艾成憂鬱到發瘋「真正原因曝光」！

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳「整天沒進食」狀態憔悴！Lulu半夜發聲

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

余苑綺大姊悲痛證實「她目前無意識」！

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

余天接電話「哭著上車」！余苑綺病況不佳

閨蜜洗完澡「下面被看光」　鄰居報警！本尊曝經過

艾成剛去世！維基百科「死因」被改4字

更多

最夯影音

更多
艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面
王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面