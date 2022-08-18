沈富雄嘆張善政已達得票天花板　「很難讓桃園選民興奮」

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨立委鄭運鵬接棒參選桃園市長，對上前行政院長張善政、民眾黨立委賴香伶。前立委沈富雄18日指出，張善政得票天花板約在39%上下，已經不能再上去，鄭運鵬則有機會向上抬升。但若張善政的政見論述，能贏過桃園市長鄭文燦，支持度至少能再增加2至3%。

張善政自從被國民黨提名參選後，則頻被外界評論為「佛系」選舉、「佛系」打法。不過，根據《TVBS》最新民調，在有投票意願的選民中，有39%會投給張善政、鄭運鵬28%、賴香伶8%、尚未決定25%。

談到張善政，沈富雄說，他既可憐又可恨，不論資歷、學歷、經歷都被過度誇張，舉例來說，張善政行政院長任期很短，而擔任國政總顧問、副總統候選人，都沒有表現。簡單而言，張善政是一個無法表現的人，且就是不會打選戰、力不從心。

沈富雄指出，儘管民調顯示張善政領先鄭運鵬11%，但問題是張能否持續維持2位數的差距？依他判斷，11%就是張善政與鄭運鵬最大差距，而張善政得票天花板約在39%上下，鄭運鵬則還有機會向上抬升，畢竟鄭文燦才剛帶他跑地方沒多久。

「張善政無法讓想要整合的人興奮，桃園選民也很難興奮。」沈富雄認為，若沒有林智堅論文門，張善政可說是完了、沒辦法選。可是，張善政對待論文門，卻是拿著自己寫的論文四處告訴大家論文應該如何寫，甚至說巴不得當林智堅老師，其實這些事大家都知道，何必拿出來現？

沈富雄建議張善政，能不拿出來張揚的事情就少做，因為一旦做了，大家會覺得調性不高。政策牛肉也要盡快端出來，因為選民看上的是張善政的行政背景，若政見論述能贏過鄭文燦，至少支持度還能再往上提升2至3%。