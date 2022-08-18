恆春中山老街違停惹民怨　警1個半月開63張告發單

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮中山老街商店林立，車輛違規停放；加上超跑、大型重型機車經過發出尖銳引擎聲響，引來民怨；恆春警方表示，一個多月來在該路段已開出63張告發單，大型重型車輛半年多來已開出23件，未來持續加強取締作為，確保交通安全及住戶安寧。

▲恆春警方加強取締中山老街周週交通違規情事 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

恆春鎮中山老街違停嚴重及車輛發出巨大聲響妨害安寧，引發民怨；恆春警方表示，暑假期間，每週六、日12時至18時人潮聚集時段及路段均有規劃交通大執法及清道專案勤務。

統計今年7月1日至8月14日止，警方於恆春鎮中山路老街、中正路及恆西路等人潮聚集，道路較狹窄路段共舉發交通違規停車計63件；111全年度於該路段已取締告發224件。

另針對超跑或大型重機車等改裝及發出巨大聲響車輛，警方今年以來也取締了23件，持續結合公路監理及縣府環保單位執行聯合稽查取締，以維護道路安全及民眾居住環境。

恆春分局分局長林明波表示，恆春鎮內道路路幅不寬，道路兩旁商家林立，如臨停容易造成堵車或擦撞，請民眾勿違規停車，也重申超跑及大型重機車主，行經人潮較多路段勿製造噪音及危險駕駛，警方將嚴正執法，以維護用路人行的安全及民眾居住安寧。