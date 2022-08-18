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社會 社會焦點 保障人權

PO文「高捷失火」慘了　他急認錯道歉：只想會心一笑...警將約談

記者賴文萱／高雄報導

有網友17日晚間在臉書社團「爆廢公社」PO出一張高雄捷運車廂內的照片表示，「捷運是失火了嘛？怎麼煙那麼大」，對此，高雄捷運深夜緊急發文澄清，「高捷列車與全系統目前一切正常。」今（18）日一早，PO文網友道歉稱，是因為下大雨鏡頭有霧氣才導致，只想會心一笑，不過，他的行為已違反涉及社維法，警方將要求到案說明。

▲▼網傳「高雄捷運失火」全是煙　高捷出面回應。（圖／翻攝爆廢公社）

▲網友PO出一張照片表示，「捷運是失火了嘛？怎麼煙那麼大」。（圖／翻攝爆廢公社）

一名網友昨PO出一張高捷車廂內的模糊照片，稱捷運是失火了嗎？車廂內疑似因光線問題而不清楚，讓網友看完紛紛留言，「你鏡頭該擦了」、「你眼睛霧掉了」、「建議不要發這種文，造成恐慌要負責任」、「鏡頭該擦一擦了」。

PO文網友今早在貼文補充致歉表示，各位廣大網友及高雄捷運抱歉，其實是昨天下大雨導致鏡頭有霧氣，所以拍起來才會霧濛濛的。原本只是想會心一笑，所以PO在廢版上，沒想到搞出那麼大風坡，造成大家困擾真的很抱歉。

▲▼網友好玩發文稱高捷失火慘了，道歉認錯也沒用，警方要約談。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆廢公社）

對此，高雄捷運表示，經查證，該列車無任何異常，亦無任何車上旅客有向司機員或車站人員反應車上有冒煙情事，故該貼文疑似為惡意之惡作劇，高捷列車與全系統目前一切正常。但由於當事者涉及社維法，將被要求到案說明。高捷也藉此機會呼籲，網路言論要謹言慎行，避免引起民眾恐慌，並涉及法律責任。

高雄捷運警察隊則說明，高捷公司除了在第一時間提出澄清之外，並派員向捷運警察隊報案，捷運警察隊正介入調查，將通知po文的當事人到案說明；捷運警察隊也呼籲民眾，於搭乘捷運、輕軌系統時，有需協助事項，可透過車廂內緊急通話按鈕向司機員反映，通知相關人員到場處理。

依據社會秩序維護法第63條第1項第5款規定：「有左列各款行為之一者，處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰金：…五、散布謠言，足以影響公共之安寧者。」由上揭規定，核網友所張貼照片po文之行為，有涉及「足以影響公共之安寧者」行為之虞，捷運警察隊已受理本案，將通知行為人到案說明以釐清案情。

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