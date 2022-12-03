男手機鏡頭起霧！PO照稱「捷運失火嘛」　開玩笑遭送辦下場曝

▲男子在「爆廢公社」PO出一張照片表示，「捷運是失火了嘛？怎麼煙那麼大」。（圖／翻攝爆廢公社）

記者翁子皓／高雄報導

高雄的許男8月17日晚間在臉書社團「爆廢公社」PO出一張高雄捷運車廂內霧茫茫的照片，並表示「捷運是失火了嘛？怎麼煙那麼大」，結果被警方依違反社維法送辦。高雄地院近日審結，判許男要賠償1000元。

許男PO出一張高捷車廂內的模糊照片，稱「捷運是失火了嘛？怎麼煙那麼大」，照片一出引發網友的討論，紛紛留言「你鏡頭該擦了」、「你眼睛霧掉了」、「建議不要發這種文，造成恐慌要負責任」、「鏡頭該擦一擦了」。

高雄捷運查證後澄清，該列車無任何異常，亦無任何車上旅客有向司機員或車站人員反映車上有冒煙情事，故該貼文疑似為惡意之惡作劇，高捷列車與全系統一切正常。同時，高捷也向捷運警察隊報案，希望能讓發文者記取教訓。

許男發現事情鬧大後，在貼文補充致歉表示，各位廣大網友及高雄捷運抱歉，其實是當天是下大雨導致鏡頭有霧氣，所以拍起來才會霧濛濛的，原本只是想會心一笑，所以PO在廢版上，沒想到搞出那麼大風波，造成大家困擾真的很抱歉。不過許男仍被警方移送法辦。

許男供稱，他當時不知道發佈該貼文足以影響公共安寧，他是基於好玩有趣才PO文，真的不知道會造成這麼大的風波，是新聞出來才知道事情的嚴重性，於是立即PO文道歉。

法官認為，許男的行為違反社維法，他散佈謠言的舉動，足以影響公共安寧，但考量他發現自己釀錯後，有在臉書貼文澄清致歉，且違序後態度良好，因此判他賠償1000元。