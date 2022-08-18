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大陸 大陸焦點 特派現場

「他好像一條狗」周星馳經典巨作！　吸百萬遊客打卡西部影視城

記者蔡儀潔／寧夏報導

寧夏作為大陸的「塞上江南」，既有青山旅遊也有大漠風光，吸引不少影視劇組前往拍攝，其中鎮北堡影視城便打出「中國電影從這裡走向世界」的旗號，先後有張藝謀的《紅高粱》、周星馳主演的《大話西遊》來此取景，吸引許多遊客前來打卡。

▲▼寧夏, 鎮北堡西部影視城。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 鎮北堡西部影視城由中國當代作家張賢亮創建於1993年。（圖／記者蔡儀潔攝

記者實際走進鎮北堡西部影城，發現一路上隨處可見各類影視劇的拍攝照。據統計，此處拍攝了《牧馬人》、《紅高粱》、《新龍門客棧》、《喬家大院》等200部膾炙人口的影視片，如今保留了超過140處重要場景。

▲▼ 紅高粱,大話西遊 。（圖／豆瓣電影官方劇照）

▲▼拍攝《大話西遊》的場景。（圖／豆瓣電影官方劇組，記者蔡儀潔攝）

▲▼寧夏, 鎮北堡西部影視城。（圖／記者蔡儀潔攝）

當中，由港星周星馳、朱茵主演的《大話西遊》（又名《西遊記大結局之仙履奇緣》）可以說是紅遍兩岸三地，結尾至尊寶和紫霞仙子對話的城樓，成為影視城內最熱門的拍照地。

遊客在影視城內還可以穿上戲服，cosplay自己喜歡的角色，一小時價格約50元人民幣，折合新台幣約220元。妝髮老師向《東森新媒體ETtoday》透露，最受遊客青睞的是「紫霞仙子」造型，旺季最忙時一天會幫40至50名客人做造型，淡季時則大約接待20至30名客人。

▲▼ 紅高粱,大話西遊 。（圖／豆瓣電影官方劇照）

▲▼電影《紅高粱》的劇照和拍攝場景。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼寧夏, 鎮北堡西部影視城。（圖／記者蔡儀潔攝）

除了電影《西遊記》外，由張藝謀導演、鞏俐主演的《紅高粱》亦是在鎮北堡影視城拍攝。該片成為中國和亞洲第一部獲得柏林國際電影節「金熊獎」的電影作品，在此光環下，鎮北堡有了「中國電影從這裡走向世界」的美譽。

「藉影視藝術之體，還民俗文化之魂」，如今在《紅高粱》的拍攝地，除保留當時的拍攝道具外，還設置了紅高梁酒現場製作區塊，旅客不僅可以親身見到製作過程，還能購買來品嚐，體驗文化傳承。

▲▼ 鎮北堡西部影視城。（圖／受訪者提供）

▲疫情期間，每年來鎮北堡影視城拍攝的劇組下降至3、4個。（圖／受訪者提供）

影視城負責人李芃受訪表示，對前來取景的影視劇組完全免收費，但要保留拍攝的場景道具，疫情前每年可接待7、8個劇組，小團隊約有100人，中大型團隊約有300至400人，疫情後大約接待3、4個劇組。

她接著表示，如今影視城以接待遊客為主，2019年全年接待170萬名旅客，疫情期間則降至100萬人，目前影視城透過減少人力和宣傳成本，例如暑期工、廣告投放等開銷，以度過疫情的寒冬時期。

據悉，鎮北堡西部影視城距離寧夏銀川市區35公里，由作家張賢亮於1993年9月21日發掘創作，以古樸、原始、粗獷、荒涼、民間化為特色，如今已成為中國大陸三大影視城之一。

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