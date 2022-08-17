高雄女吃2千元燒烤「吃到4條鋼絲」！服務生竟回：難免會有啦

▲高雄女吃烤肉吃到鋼絲。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



記者柯振中／綜合報導

對於餐廳來說，比食物是否好吃更重要的，就是食安管理。高雄一名劉姓女子到某間連鎖燒烤店用餐，過程中竟然連續吃到4條鋼絲，服務員卻告知「用鋼刷難免會有」，讓她十分傻眼，氣得將離奇的經歷PO上網，「所以吃到鋼刷很正常？」

劉女在『爆怨公社」指控，她到某南部連鎖燒肉吃到飽餐廳用餐，剛開始在烤網上發現2條鋼絲，本來沒有多想，直接夾進垃圾桶，沒想到飲用打卡附贈的珍珠奶茶時，竟然也喝到鋼絲，讓她瞬間傻眼。

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劉女詢問服務員，為何會發生這種狀況，對方卻告知「鐵網是鋼刷刷的，難免會有」，還質疑「珍珠奶茶裡面好像不太可能（有）」。沒想到服務員才剛說完，立刻又發現烤網上卡了鋼絲，接著立刻搶顧客手中的夾子，夾走鋼絲、毀屍滅跡。

▼找服務員反映狀況，對方竟稱「鐵網是鋼刷刷的難免會有」。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



事後結帳時，同一名服務生還詢問「今天餐點有什麼需要改進的嗎？除了鋼刷以外」，且依舊收取當天的用餐金額2,014元，完全無視顧客吃到鋼絲的心情。劉女聽完以後，忍不住嘲諷，「原來吃燒肉，一定要知道，吃到鋼刷很正常，珍奶裡有鋼刷也是正常。這是常識。」

女子傻眼的遭遇讓網友相當憤怒，不斷留言譴責，「睜眼說瞎話！餐點裡有異物還說服客人『這正常』，真是夠了」、「誇張欸，萬一真的吃進去了」、「她們正常收費，你們正常檢舉爆料評論。很正常」、「這態度需要請當地衛生局關心一下」、「雖然連我媽煮的菜裡也有鋼刷，但四條也太扯，根本沒沖乾淨？這衛生」、「認真覺得一條鋼刷沒什麼，但是這也太多條了吧？」

鋼絲事件發生後，店家拒絕受訪、不願多談，高雄市衛生局接獲通報，也已派人到場稽查，不排除後續會開罰。

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