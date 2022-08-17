商海盃基隆大武崙熱力開打　北中南六所國中棒球隊角逐

▲商海盃基隆大武崙熱力開打。（圖／中華商業海事職業學校提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

第一屆商海盃棒球邀請賽17日起在基隆大武崙棒球場開打，包含雲林縣古坑國中、雲林縣建國國中、南投縣中興國中、新北市福營國中、新北市佳林國中及新北市中華商海等六支隊伍，進行為期3天的賽事，現場有來自台灣球芽棒球發展協會理事長蕭莉綾、前職棒球星全壘打王陳文賓等擔任開球嘉賓，一同為推廣基層棒球運動盡一份心力。

主辦單位的中華商業海事職業學校，是一所擁有55年歷史，位在新北市萬里區偏遠地區的海事高職學校，設有航海科、輪機科及餐飲科，該校董事長同時也是春保鎢鋼集團廖萬隆總裁表示，辦理本次棒球邀請賽乃因深感偏鄉小孩不只在讀書，設備等資源上不若城市地區，連體育運動資源相對也是匱乏。

此次辦理邀請賽就是希望能提供好的平台給這些對棒球運動有熱情的國中學生，不用煩惱食宿、交通、經費等問題開心打球，並藉由球賽交流同時培養抗壓性及團隊精神，並感謝中華商海許多董事出資贊助，讓本賽事成功辦理。

▲期許透過協會能讓更多人關注與投入基層棒球的教育與歷史文化傳承。

台灣球芽棒球發展協會理事長蕭莉綾致詞時指出，他們協會是由來自花蓮的職棒選手周思齊所創立，因其曾受「郭源治棒球獎學金資助」，成為職棒選手後，便致力於關懷基層棒球的教育及相關棒球文化與傳承之議題，期許透過協會能讓更多人關注與投入基層棒球的教育與歷史文化傳承，本次賽事邀請的球隊都是基層棒球隊伍，與台灣球芽棒球發展協會的理念吻合。

前職棒明星全壘打王陳文賓也到場開球並致詞表示，30年前他也在大武崙這個球場打球，當時便是受到明星選手郭泰源到場給他們加油鼓勵，所以他希望今天他也以職棒選手的身分，來勉勵現場棒球隊的小朋友，努力朝自己的目標邁進，且除了球技之外，更要學習做人處事的道理，同時兼顧課業，未來才有更多出路可以選擇。

中華商海校長彭朋薰表示，中華商海棒球隊於去年9月成軍，第一次參加黑豹旗就打入全國32強，並拿下該年度最有潛力社團獎項。此次參加邀請賽的國中隊幾乎和中華商海棒球隊一樣，面臨硬體設備資源不足，但大家對於棒球都是充滿熱情與動力，同時也希望透過賽事讓學生不只在球技上的交流，更希望能夠藉由賽事來實踐品格教育，有道是「打球一陣子、做人一輩子」。

▲前職棒明星全壘打王陳文賓以職棒選手的身分，來勉勵現場棒球隊的小朋友。

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