台水果銷美比去年同期少百萬美元　蔡壁如：萊豬進了卻出不去國際

▲民眾黨團17日舉辦「中共軍演衝擊交通經濟，備好物資方案降低風險」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

對於中共假借軍演之名，意圖行封鎖台灣之實，並用空域管制及航道封鎖，對台灣施壓，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠與立委蔡壁如17日召開記者會，邀請交通部、農委會與經濟部能源局代表與會，說明政府目前因應措施。

邱臣遠表示，台北飛航情報區（RCAA）上接日本福岡，下接菲律賓馬尼拉，地位舉足輕重。中共軍演封鎖台灣之後，平均每日過境航班從300架次腰斬至150架次。南北兩大劃定的封鎖區，涵蓋主要對外的A1、R583、B576、Ｍ750等4條主要航路，臨時的更改航線，會讓航管及機師產生較大的空域引導壓力及出錯風險，稍微不甚就會有空中對撞的危機。

邱臣遠指出，經全球海運巨頭馬士基統計，台灣海峽是全球最忙碌的航線，一年就有50％貨櫃輪經過，一旦開戰，包含電子、晶片、汽車、化工、能源、礦石，光是繞路的運輸成本就提升15％-20％，台海若遭封鎖導致晶片無法輸出，斷供三個月就會有可能使全球電子產品公司蒙受約1000億美元損失，對世界的高科技產業而言是巨大的衝擊。

邱臣遠直言，台灣能源進口量占總供給量的98％，若遭中共完全封鎖，將面臨斷煤斷油斷氣的風險。邱臣遠提出包括民航局要做好台北飛航情報區內飛行器的管理、相關單位要思考如何進行反封鎖、經濟部及中油公司檢討加大國內能源囤儲的可行性等3大訴求。

蔡壁如則表示，萊豬進了、核食吃了，進的來台灣卻出不去國際，政府不斷宣傳這是台美關係最好的時刻，卻讓人不禁想問最後到底簽了什麼？2021年9月中國因介殼蟲問題禁止進口台灣釋迦、鳳梨等農產品，生鮮冷藏水果的出口量近5年來首度呈現負成長，2021年生鮮冷藏水果出口總值比2020年少2100萬美元，減幅約11％，代表台灣生鮮冷藏水果仍高度依賴中國市場。

蔡壁如直言，賣不出去的水果只有少量轉移到美、日兩國，2022年上半年出口美國的水果金額14.1萬美元，比去年同期少將近100萬美元，日本也僅增加277萬美元。美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台之後，中國對台灣農產品進一步的制裁，限制柑橘類、白帶魚、夾竹魚等商品進入中國，恐怕會造成更進一步的農漁產品滯銷問題，蔡政府在歡迎貴客來臨前，恐怕要先顧好台灣農漁民的生計。

蔡壁如表示，今年7月22日，中國開啟「水果外交」，開放馬來西亞新鮮榴槤及越南百香果進口。台灣與東南亞生產的水果很多相同，中國一直都有水果檢驗規範，但過去沒有確實執行，也讓台灣政府心存僥倖、得過且過，政府應該負起責任，主動加速輔導轉型。

蔡壁如指出，危機就是轉機，貿易自由化的浪潮之下，加入FTA、BTA、CPTPP、RCEP的自由貿易協定，開闢美日歐及新南向市場，解決過度依賴單一市場問題，是跨黨派共識。蔡壁如呼籲蔡政府，儘速發展特色化、精緻化、高質化農產品，才能讓台灣農業永續發展。

民眾黨團呼籲，兩岸局勢升溫，即使政府主張不挑釁、不冒進，仍要居安思危超前部署，減少海空交通衝擊，同時必須加速開拓外銷市場，輔導農業升級、接軌國際，才不會現在單一市場的泥淖，時不時被中國「懲罰」。