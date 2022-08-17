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社會 社會焦點 保障人權

把媽媽遺體塞冰箱！藏屍男喊「我非喪心病狂」：是真的沒錢

記者陳雕文、陳韻如／新北報導

新北市八里區16日驚傳冰箱藏屍案！一名14歲國中少女因遭父親家暴，社工前往住處探訪時，提及「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，才讓事件曝光。法醫17日赴殯儀館對阿嬤進行初步相驗，確認阿嬤的死因為「自然死亡」。而將其藏屍冰箱的兒子接受媒體訪問時，不斷強調自己盡心盡力照顧母親，真的是因為沒錢，才將母親遺體放置冰箱。

▲▼ 新北男把媽媽遺體塞冰箱 。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北市八里驚傳把媽媽遺體藏冰箱案，男子出面受訪。（圖／記者陳雕文攝）

新北警方16日下午接獲社會局社工通報，指稱一名國中少女與66歲爸爸同住，16日在學校上課時不經意說出「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，但又不願意詳談細節，老師驚覺情況不對立刻通報社會局，社工前往少女位在中華路二段的住家了解情況，發現冰箱確實存有遺體，因此報案。

▲▼新北市八里驚傳「阿嬤在冰箱」。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方到場後發現，存放遺體的冰箱放置在室外陽台，而死者遺體對折呈現V字形被冰在直立式冰箱的冷藏室，而由於死者遺體完整、沒有任何外傷，經鑑識人員採證後，排除他殺可能，遺體目前已送殯儀館冰存。

檢方17日下午會同法醫前往殯儀館相驗，初步確認死因為自然死亡，檢方初步認定他並未涉及刑事責任，因此並未將讓他交保，而是直接讓他離開。動手藏屍的男子事後面對媒體訪問，表示自己盡心盡力照顧母親將近16年，在母親生前幾乎花光所有積蓄在照顧她。

男子強調，自己並非喪心病狂，只是把冰箱當成墓，每逢初一十五都會買東西祭拜，真的是因為沒錢安葬母親，也沒有一個家屬願意出手相助，才會出此下策，「我如果說謊便天打雷劈」。

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