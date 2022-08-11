　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4寶爸寵妻！情人節送「結紮禮」：不會痛　親友不怕了揪團報名

▲▼ 李先生分享結紮的體驗與想像中一樣棒，並鼓勵有相同困擾的男性朋友可透過結紮控制生育 。（圖／台北醫院提供）

▲ 李先生分享結紮的體驗與想像中一樣棒，並鼓勵有相同困擾的男性朋友可透過結紮控制生育 。（圖／台北醫院提供）

記者戴上容／綜合報導

生兒育女是人生大事，選擇最適合自己的避孕方式能讓生命更添色彩！33歲4寶爸李先生說，「老婆過去是模特兒，她為了我生孩子，我知道她有多不容易，想說乾脆結紮吧！」他選擇在4日七夕情人節下午到衛福部台北醫院進行微創結紮手術，術後完全沒感覺，趕緊傳line分享：結紮的體驗與想像中一樣棒，只有那邊脹脹的，有需要的朋友趕快報名！許多友人看到李先生FB貼文，都說要來找泌尿科林威佑結紮。

4寶爸爸李先生說：「老婆很愛我，過去曾是模特兒的她是很在意身材的，她卻願意為我生孩子，經歷孕期的難受與帶小孩的辛勞，我知道她有多不容易，我就想乾脆結紮吧，網路搜尋很多結紮的資料，非常多人推薦衛生福利部臺北醫院，評價非常好，於是我就來了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李先生在4日七夕情人節下午進行微創結紮手術，術後與朋友分享手術無痛感、返家期間也只有脹脹的感覺，父親節8/8當日更開心與醫師分享完全看不到傷口，也沒有瘀血，真的與想像中一樣，李先生除了再次謝謝醫師優秀，還提到許多友人看到自己的FB貼文，都說要來找林醫師結紮。

李先生分享，自己過去有過一段婚姻，原本帶著女兒與家人共同生活，後來遇到現任老婆，老婆為他連續生三個男孩，自己經營公司是名老闆，另也在育幼院認養資助一名小孩，自己算是有好幾名兒女，真的幸福滿載了，也心疼老婆，因此想做結紮手術。

他找好資料後才跟老婆討論，在預約門診前很難避免心理障礙，持續半年在網路搜尋網友心得文章與影片，最後幫助自己突破心理卡關狀態的關鍵有兩點。一是臺北醫院結紮手術評價很好，二是選定醫院後，在醫院官網看到泌尿科林威佑醫師的專長等資料非常詳盡，讓人更信賴醫療專業。

手術當天他還特別在FB發文告訴好友們他將要做結紮手術，後來的一切都很順利，手術不到半小時就順利完成，林醫師說，夾輸精管時，較敏感的人可能會感到痛，但是他完全沒有感覺，一直到手術完成，還是很驚訝與讚嘆結紮手術的體驗，也讓他也迫不及待在手術後第一時間傳LINE推薦有相同困擾的同事來找林醫師做結紮，FB發文分享男性結紮的感受與過程。


泌尿科林威佑林威佑醫師表示，李先生使用的輸精管結紮是節育方法之一，其他還有正確使用保險套、口服避孕藥、子宮內避孕器、女性結紮與男性結紮等，各種方式都有其優缺點，但對於避孕而言，男性結紮會是泌尿科醫師推薦的首選方式，因為優點包括成功率高、一勞永逸、不須住院也不需服用藥物、傷口小、恢復快…等。

透過手術技巧與採用隱形刀口的方法後，不僅清楚完整止血，又可兼顧無刀片手術的低組織傷害性，手術後的傷口直接隱形，既美觀又能達到癒合迅速，不影響原有的性功能，而一般民眾最恐懼的心理壓力及術後疼痛，這就不止是與口碑相關，也與醫病溝通與信賴的重要性，以及處理手術及傷口縫合時的細心耐心程度有關。

►Timberland休閒鞋超級特惠逛起來！又帥又好穿、買了絕不後悔

ET快訊
1個月還沒醒！蔡炳坤腦出血「昏迷指數8」　醫曝復原2大關鍵
富邦悍將范米特苦吞8連敗　IG一張圖震驚球迷：息怒啊！
《禹英禑》收視直落！　網批愛情劇無趣「第9集成分界點」
LINE「輔佐驗證」連結是假的！　官方：帳號會被偷走
禾馨幫產婦詐保！剖腹1次拿3倍理賠　免花自己錢坐月子
8女模淪洩慾工具！7礦工輪流性侵　民眾私刑「剝光痛毆」畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／快篩實名制第四輪下周開賣　指揮中心最新說明

【廣編】刊播廣告之行為態樣與行為數認定8／22座談會免費報名

中元普渡「這瓶神油」祭拜好兄弟正流行　民俗專家給答案了

1個月還沒醒！蔡炳坤腦出血「深度昏迷指數8」　醫曝復原2大關鍵

5年23船員落海死亡！　專家揭穿救生衣「生存率提高75%」

Bump柬埔寨影片引關注！他跪謝「不然詐騙還在發生」　鄉民推爆

「彩虹台語怎唸？」他嘆年輕人都不知道　萬人陣亡：求救阿公阿嬤

早餐店點荷包蛋！老闆娘「一打是雙蛋黃」多收5元　網一面倒不挺

4寶爸寵妻！情人節送「結紮禮」：不會痛　親友不怕了揪團報名

被軌道耽誤的精品業！高鐵跨足時尚圈　再推皮革「小廢包」

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

王鶴棣誇虞書欣：每句台詞都甜　她怕走光喬衣…他暖幫擋鏡頭！

阿喜熱戀無尊...曝交往細節！ 放閃護愛「不可能有人對我這麼好」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

休旅車國1開啟自動駕駛　追撞工程防撞車...釀2傷

女兒教拍抖音攝影運鏡 爸爸被嫌惱羞喊：恰北北

LIVE／快篩實名制第四輪下周開賣　指揮中心最新說明

【廣編】刊播廣告之行為態樣與行為數認定8／22座談會免費報名

中元普渡「這瓶神油」祭拜好兄弟正流行　民俗專家給答案了

1個月還沒醒！蔡炳坤腦出血「深度昏迷指數8」　醫曝復原2大關鍵

5年23船員落海死亡！　專家揭穿救生衣「生存率提高75%」

Bump柬埔寨影片引關注！他跪謝「不然詐騙還在發生」　鄉民推爆

「彩虹台語怎唸？」他嘆年輕人都不知道　萬人陣亡：求救阿公阿嬤

早餐店點荷包蛋！老闆娘「一打是雙蛋黃」多收5元　網一面倒不挺

4寶爸寵妻！情人節送「結紮禮」：不會痛　親友不怕了揪團報名

被軌道耽誤的精品業！高鐵跨足時尚圈　再推皮革「小廢包」

台電雲林區處職場互助教保服務啟動　支持育兒政策共創三贏

LIVE／快篩實名制第四輪下周開賣　指揮中心最新說明

【廣編】刊播廣告之行為態樣與行為數認定8／22座談會免費報名

陸委會批「統一白皮書」　國台辦：相信台胞將接受一國兩制

中元普渡「這瓶神油」祭拜好兄弟正流行　民俗專家給答案了

黃偉哲感謝國軍戍守前線　批國民黨訪中時間敏感

1個月還沒醒！蔡炳坤腦出血「深度昏迷指數8」　醫曝復原2大關鍵

美國指控伊朗「密謀買凶殺波頓」　傳蓬佩奧也淪刺殺目標

士林老夫妻4500萬買烏來「秘境餐廳」　親曝置產為子孫

5年23船員落海死亡！　專家揭穿救生衣「生存率提高75%」

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

生活熱門新聞

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

長髮女現身公司普渡！胸前粉色八字網看傻

「超強運4星座」8月旺到爆！財運、桃花擋不住

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

被騙去柬埔寨　前任爸媽求「飛去救兒」她拒遭罵：台女

快訊／雨區擴大上班注意！　5縣市大雨

1句林襄蠻正的讓他慘分手！女友怒嗆膚淺

正妹女警制服藏D奶超火辣！　學弟搶告白

本週偏財運血型+生肖TOP5　O型搭這生肖旺到爆

好市多壽司藏驚喜　她一口咬下樂壞

快訊／雨勢升級！　5縣市豪大雨

更多熱門

相關新聞

月經沒來！醫一照「心臟怦怦跳」　3寶媽秒愣：他結紮了

月經沒來！醫一照「心臟怦怦跳」　3寶媽秒愣：他結紮了

北部一名42歲女子因為生理期3個月沒來，焦急地衝婦產科報到，當醫師詢問是否有懷孕可能性？她斬釘截鐵地說不可能，因為先生已經結紮。沒想到超音波一掃內膜，就聽見胎兒的心跳砰砰的跳，當下夫妻倆在診間裡面面相覷，醫師尷尬爆也只能打圓場，要先生回泌尿科「檢查輸精管」。

乾爸逼男童「裸身穿浴袍」陪睡　握鳥洩慾

乾爸逼男童「裸身穿浴袍」陪睡　握鳥洩慾

人夫七夕「衝診所」！萬人笑：是不是想色色

人夫七夕「衝診所」！萬人笑：是不是想色色

籠內驚見「貓穿迷你裙」眼神嫵媚

籠內驚見「貓穿迷你裙」眼神嫵媚

路有犬屍　動保團體控他棄養致死

路有犬屍　動保團體控他棄養致死

關鍵字：

寵妻結紮台北醫院脹脹的生殖器

讀者迴響

熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

高嘉瑜又開砲！　「一段話」酸爆林智堅

Netflix被擠下！　全球最大串流平台換人當

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

眾量級交往7年「現蹤戶政事務所」！

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

宜蘭親子民宿浴室玻璃門爆裂　3女童滿身血

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

長髮女現身公司普渡！胸前粉色八字網看傻

即／禾馨涉助產婦詐保3千萬！林思宏等109人遭起訴

「超強運4星座」8月旺到爆！財運、桃花擋不住

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

更多

最夯影音

更多
《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬
印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面