4寶爸寵妻！情人節送「結紮禮」：不會痛　親友不怕了揪團報名

▲ 李先生分享結紮的體驗與想像中一樣棒，並鼓勵有相同困擾的男性朋友可透過結紮控制生育 。（圖／台北醫院提供）

記者戴上容／綜合報導

生兒育女是人生大事，選擇最適合自己的避孕方式能讓生命更添色彩！33歲4寶爸李先生說，「老婆過去是模特兒，她為了我生孩子，我知道她有多不容易，想說乾脆結紮吧！」他選擇在4日七夕情人節下午到衛福部台北醫院進行微創結紮手術，術後完全沒感覺，趕緊傳line分享：結紮的體驗與想像中一樣棒，只有那邊脹脹的，有需要的朋友趕快報名！許多友人看到李先生FB貼文，都說要來找泌尿科林威佑結紮。

4寶爸爸李先生說：「老婆很愛我，過去曾是模特兒的她是很在意身材的，她卻願意為我生孩子，經歷孕期的難受與帶小孩的辛勞，我知道她有多不容易，我就想乾脆結紮吧，網路搜尋很多結紮的資料，非常多人推薦衛生福利部臺北醫院，評價非常好，於是我就來了」。

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李先生在4日七夕情人節下午進行微創結紮手術，術後與朋友分享手術無痛感、返家期間也只有脹脹的感覺，父親節8/8當日更開心與醫師分享完全看不到傷口，也沒有瘀血，真的與想像中一樣，李先生除了再次謝謝醫師優秀，還提到許多友人看到自己的FB貼文，都說要來找林醫師結紮。

李先生分享，自己過去有過一段婚姻，原本帶著女兒與家人共同生活，後來遇到現任老婆，老婆為他連續生三個男孩，自己經營公司是名老闆，另也在育幼院認養資助一名小孩，自己算是有好幾名兒女，真的幸福滿載了，也心疼老婆，因此想做結紮手術。

他找好資料後才跟老婆討論，在預約門診前很難避免心理障礙，持續半年在網路搜尋網友心得文章與影片，最後幫助自己突破心理卡關狀態的關鍵有兩點。一是臺北醫院結紮手術評價很好，二是選定醫院後，在醫院官網看到泌尿科林威佑醫師的專長等資料非常詳盡，讓人更信賴醫療專業。

手術當天他還特別在FB發文告訴好友們他將要做結紮手術，後來的一切都很順利，手術不到半小時就順利完成，林醫師說，夾輸精管時，較敏感的人可能會感到痛，但是他完全沒有感覺，一直到手術完成，還是很驚訝與讚嘆結紮手術的體驗，也讓他也迫不及待在手術後第一時間傳LINE推薦有相同困擾的同事來找林醫師做結紮，FB發文分享男性結紮的感受與過程。



泌尿科林威佑林威佑醫師表示，李先生使用的輸精管結紮是節育方法之一，其他還有正確使用保險套、口服避孕藥、子宮內避孕器、女性結紮與男性結紮等，各種方式都有其優缺點，但對於避孕而言，男性結紮會是泌尿科醫師推薦的首選方式，因為優點包括成功率高、一勞永逸、不須住院也不需服用藥物、傷口小、恢復快…等。

透過手術技巧與採用隱形刀口的方法後，不僅清楚完整止血，又可兼顧無刀片手術的低組織傷害性，手術後的傷口直接隱形，既美觀又能達到癒合迅速，不影響原有的性功能，而一般民眾最恐懼的心理壓力及術後疼痛，這就不止是與口碑相關，也與醫病溝通與信賴的重要性，以及處理手術及傷口縫合時的細心耐心程度有關。