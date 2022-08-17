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她「使用推特」回國被判入獄34年　沙烏地阿拉伯：造成公眾騷亂

▲▼沙烏地阿拉伯34歲女子薩爾瑪（Salma al-Shehab）只因為使用推特，遭判處34年有期徒刑。（圖／翻攝推特）

▲沙烏地阿拉伯34歲女子薩爾瑪（Salma al-Shehab）只因為使用推特，遭判處34年有期徒刑。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／編譯

沙烏地阿拉伯34歲女子薩爾瑪（Salma al-Shehab）遠赴英國攻讀博士學位，卻只因為使用推特、追蹤及轉發異議人士和社運份子的貼文，回國期間遭到逮捕，並被恐怖主義特別法庭判處34年有期徒刑，罪名是「透過追蹤推特帳號，協助那些尋求造成公眾騷亂、破壞公民及國家安全公眾騷亂的人。」

《衛報》根據法院文件報導，薩爾瑪起初被判入獄3年，但在一名檢察官要求考量其他罪名後，上訴法庭15日宣布新的判決，也就是34年有期徒刑，以及34年旅遊禁令。薩爾瑪或許仍能針對此案尋求上訴。

薩爾瑪是一名牙科保健師、里茲大學博士生，並在沙國努拉公主大學（PNAU）擔任講師。她擁有Instagram帳戶，推特有時會轉發異議人士貼文，呼籲釋放沙烏地政治犯。薩爾瑪2020年12月回國，想把丈夫及2個孩子帶去英國，卻遭當局傳喚，最終因上述推文而被逮捕。但身邊親友都說，她不論在英國或沙國，都不是特別激進的社運份子或領袖。

▲▼沙烏地阿拉伯34歲女子薩爾瑪（Salma al-Shehab）只因為使用推特，遭判處34年有期徒刑。（圖／翻攝推特）

▲薩爾瑪與丈夫育有2子，是一名年輕優秀的醫療工作者。（圖／翻攝推特）

《衛報》指出，美國總統拜登幾周前訪問沙烏地阿拉伯，人權運動家當時就警告，此舉可能讓沙國更大膽地鎮壓異議份子及民主派社運人士。王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）在鎮壓運動之中，特別針對推特用戶，同時透過沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF），間接控制美國社群媒體公司的重大利益，此案只是最新一起案例。

此前，美國政府指控，王儲高級幕僚拜德（Bader al-Asaker）策劃非法滲透推特，卻被允許保留逾200萬粉絲、且經認證的推特帳戶，導致匿名推特用戶被確認身分，因此遭到沙烏地政府囚禁。不過，推特沒有回應沙國對該公司有何影響力，也不願回應薩爾瑪案。

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