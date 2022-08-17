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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更保護更生　幸運草網路商店街開課

▲▼更保舉辦幸運草網路商店街課程。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲更保舉辦幸運草網路商店街課程，培訓種子教師。（圖／臺灣更生保護會提供）

臺灣更生保護會推出「幸運草網路商店街」專業訓練課程，首梯於111年7月21、22日於更生保護會總會一樓會議室舉辦為期兩天的種子教師訓練課程，線上同時有42名更生人共同參與學習。

課程中，高檢署書記官長陳佳秀說明，網路購物是現代生活中普遍且便利的方式，因其便利讓網路商機無限，而商家可能會忽略銷售商品的限制或是相關法律問題。例如，使用他人所拍攝的相片，將其裁切、去背、合成等方式當作販售自己商品的廣告使用，便是觸法。即使圖片沒有浮水印或沒有載明「不得轉載」，不代表可以隨意使用，必須特別注意！

最高檢書記官長吳怡明則說明，脫貧，對於復歸社會是一件非常重要的事，協助個案創業，讓個案有一本乾淨的存摺，不用擔心被警察搜查，就要對個案所創事業有相關的法規知識。正如今天的「網路商店法律面面觀」課程中，教導大家了解相關法律知識，避免不小心犯錯，讓穩定的生活功虧一簣。

至於網路銷售，余老師說明，目前網路開店平台很多，無論使用哪一種網路平台，都要留意各平台的成交手續費、金流服務費、寄件物流費等問題。（本文轉載自臺灣更生保護會《甦活人生電子報》2022年8月

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