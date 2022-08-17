回饋疫後及醫護人員　食紳枸尾雞專賣店贈「鴕鳥肉」一盤

▲「食紳枸尾雞料理專賣店」推出感恩回饋活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

傳承30年好手藝、台南獨家枸尾雞專賣店「食紳枸尾雞料理專賣店」適逢7週年慶，特舉辦感恩回饋活動，17日起如染疫康復者及辛勞的抗疫醫護人員，來店消費點1鍋枸尾雞，出示相關證明，即贈低熱量、低膽固醇、含大量蛋白質及礦物質的「鴕鳥肉」一盤，藉以鼓勵堅強的台灣人，並感謝抗疫英雄守護台灣。

由新冠肺炎所變種的Omicron是影響上呼吸道的病毒，所以染疫康復後的保養格外重要，營養師提醒對於有損傷的肺部，應該要多選擇一些維生素A及類胡蘿蔔素，如菠菜、胡蘿蔔、紅莧菜、紅辣椒、地瓜葉、南瓜等來補充。中醫師也提出建議，可以選擇唾手可得的藥膳如枸起、枸尾草‧等來達到調整體質及養生的作用。

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「食紳枸尾雞專賣店」有別於坊間土雞城將食材與枸尾草枝一起煮沸的方式，店東沈育生承襲父親傳承的好秘訣，是將枸尾草整支以大火煮開後，再以文火慢慢熬煮3小時，將枸尾草的甘甜好滋味融入高湯裡，要上桌前再將營養成分頗高的烏骨雞加入高湯裡，再次煮沸使高湯與雞肉結合，全程不加味精調味，確實做到讓食客口口都是驚艷及滿足。

食紳枸尾雞專賣店店東沈育生表示，父親從大經商回台後，一次偶然間友人傳授他獨門秘技，自此開始經營枸尾雞專賣店30年的生涯，他也傳承父親的手藝，7年前到台南北安路成立首家專賣店，遵循父親叮嚀的枸尾草選擇要領，是特別嚴選南投山上以紅土種植的整支枸尾草，才具有豐富的鐵質，再經過陽光的曝曬及烘乾，使水分完全蒸發後保存，在熬製高湯時也有許多步驟，多少水分及放幾支枸尾草都有講究。

沈育生說，雖新冠疫情打亂了國人的生計，但國人就是有堅忍不拔的精神勇敢度過，為鼓勵染疫康復的國人，更感謝不眠不休的抗疫的醫護人員，所以凡出示證明，點一鍋枸尾雞即贈私房菜一盤，以此犒賞堅強的國人。