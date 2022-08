俄軍自炸「總部大樓」至少100人死亡！　當地州長曝主因：太粗心

▲俄軍自炸「總部大樓」造成至少100人死亡。(圖/翻攝自推特/@ZMiST_Ua)



記者張方瑀/綜合報導

烏俄戰爭從2月開打至今,兩軍仍在烏克蘭東部持續交火,目前被俄軍佔領的盧甘斯克地區在16日發生大爆炸,有一棟大樓直接被夷為平地,造成至少100名俄羅斯士兵死亡。當地州長表示,是俄軍準備從煉油廠發動攻擊時,不慎引發爆炸。

根據Newsweek報導,盧甘斯克州州長蓋戴(Serhiy Gaidai)接受媒體訪問時證實,市中心一棟大樓因爆炸而倒塌,至少造成100多名俄羅斯士兵死亡。儘管他未提到爆炸原因,但暗示是俄軍準備從一處煉油廠發動攻擊時,不小心造成「煙霧外洩」進而引發爆炸。

Today, the former SSU building in the occupied #Lysychansk was destroyed. russian military used the building as a headquarters, and Ukrainian officials already stated that more than 100 russian officers were killed. pic.twitter.com/gWwtn0VbWI