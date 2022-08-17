克里米亞連2起「彈藥庫爆炸」　烏克蘭曝最新戰略：摧毀俄軍補給線

▲ 克里米亞16日發生彈藥庫爆炸事件。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯控制的克里米亞一座軍事基地彈藥庫16日驚傳爆炸，俄方稱造成2名平民受傷，2000人緊急疏散，並暗指是烏克蘭發動攻擊。烏方至今未承認或否認，但有官員透露，他們目前的戰略就是摧毀支持俄國入侵的補給線，在俄軍內部造成混亂。

俄媒報導，克里米亞半島北部迪贊高爾地區（Dzhankoi）Maiskoye村一座彈藥庫16日發生火災，引爆倉庫內存放的彈藥，社群媒體上流傳的影片可見大量濃煙竄上天際。

克里米亞領導人阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）說明，2名平民因此受傷，所幸未危及生命，另有2000名居民被緊急疏散。還有一座變電站被波及，以及7列火車延誤，克里米亞北部部分線路鐵路交通暫停。

這是克里米亞8月以來第二起類似事件，位於半島西部的薩基空軍基地（Saki air base）9日也發生爆炸，造成5人受傷，摧毀8架戰機。

▲ 薩基空軍基地9日在1小時內發生6起爆炸。（圖／路透）

俄國國防部指出，16日的爆炸是「蓄意破壞的結果」。烏國未承認也未否認對此負責，但官員公開表示樂見俄國受挫，總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）及幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）都在推特發文，為俄軍的「去軍事化」歡欣鼓舞，顯然是用來嘲諷俄國將侵烏行動辯稱為去軍事化。

烏國總統澤倫斯基當晚發表談話，呼籲國民遠離俄國軍事基地及彈藥庫，並稱爆炸原因可能有很多，「包括無能」，但這都代表摧毀佔領者的後勤、彈藥、軍事設備及指揮所，能夠拯救烏克蘭人民性命。

波多利雅科後來也向《衛報》表示，烏克蘭的戰略就是摧毀俄羅斯後勤、補給線、彈藥庫及其他軍事基礎設施，造成俄軍內部混亂。

《路透社》指出，基輔醞釀在烏南發動反攻之際，這些爆炸事件代表烏克蘭如今有能力更深入打擊俄國佔領的領土，或是親烏力量游擊式攻擊成功的結果，也代表這場持續6個月的戰爭可能出現新態勢。

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