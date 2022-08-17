八里男把老母「折V型塞冰箱5年」　高大成：模仿日本冰屍領年金

記者游瓊華／台中報導

新北市蘆洲區1名56歲男子疑因無力下葬在家病死的老母親，竟將遺體放置冰箱內，整起事件直到男子女兒和學校老師聊天時，提到「阿嬤在冰箱一直不出來」，全案才因此曝光！現傳出，男子5年來以母親名義詐領政府補助約63萬元，將依偽造文書罪嫌送辦。對此，法醫高大成表示，以往「冰屍」案件多半發生在日本，日本老人退休後一年可領到約480萬日幣，許多「啃老族」仍想繼續領過世長輩的退休金，就會出此下策。

▲八里男把老母「V型塞冰箱5年」，高大成冰屍真正原因曝。（圖／資料照片）



高大成表示，八里男子的做法是仿造日本，在日本退休年齡約60-65歲，退休後的老人一個月可以領30萬到40萬日幣的退休金，這些錢是許多家庭的支柱，但日本空間小，沒地方放遺體，且一放個兩天就會發臭，鄰居也會起疑，所以出現冰屍，將遺體塞進冰箱，不至於發臭，也可繼續領政府撥發的退休金。

高大成指出，人老了之後，身高至少會減少5-8公分，研判遭塞冰箱的八里老阿嬤大概150公分左右。此外，高大成也提到，以前不論台灣、日本鮮少聽到冰屍的情況，但現代社會變遷，啃老族變多，許多年輕人不願外出工作，只依靠家中老人家補助，老人家過世又不願放棄補助金、退休金，才出現冰屍情況。