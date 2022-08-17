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台獨頑固清單不只10人？　陸官媒：不是全部「措施」是開胃菜

▲▼台灣駐美代表蕭美琴ALEC發表演說。（圖／翻攝自YouTube／American Legislative Exchange Council (ALEC)）

▲台灣駐美代表蕭美琴被大陸列入「台獨」頑固分子清單。（圖／翻攝自YouTube／American Legislative Exchange Council (ALEC)）

記者任以芳／綜合報導

中共中央台辦發言人昨16日公布最新一批「台獨」頑固分子清單，以及相關人員實施制裁。陸官媒《環球時報》昨深夜今（17）日連發兩篇評論文章。其中一篇社評標題名為「一張懲戒『台獨』的天網已經張開」，該文指出目前公布的措施可能只是「開胃菜」，公開的10人也不是清單的全部。似乎暗指還會下一波。

這次大陸官方自訂的「台獨」頑固分子清單，昨日一口氣新增7人，分別是蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇，加上去年公布的蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮，一共10人。

中央台辦發言人昨稱，將禁止被列入「台獨」頑固分子清單的人員本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，還特別強調「以及採取其他必要的懲戒措施，依法終身追責」。

《環球時報》社評指出，這次最新的「台獨」頑固分子清單追求的是精準打擊，列入名單的人多在裴洛西訪台期，或長期從事駐美政治遊說工作的政客，有的是民進黨政治活動骨幹，還有的多次高調宣揚「台獨」主張。

該社論稱，「一張懲戒『台獨』的天網已經張開，不會漏掉任何一個『台獨』頑固分子。至於何時收網，完全由我們決定。」

▲▼民進黨婦女部全國姐妹大會師 蘇貞昌拿出招牌撞球桿向姐妹們報告政績。（圖／民進黨提供）

▲蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮去年被大陸列入「台獨」頑固分子清單。（圖／民進黨提供）

外界認為「台獨」頑固分子清單有什麼實質作用？社論分析，民進黨的政治獻金將因為清單受到影響。另外，根據大陸《刑事訴訟法》，經最高人民檢察院核準，對犯罪事實已經查清、證據確實充分的「台獨」頑固分子，可依法適用缺席審判程序。

社論近一步指出，這也意味著，不光是中國大陸和香港、澳門特別行政區，還有幾十個與中國有司法互助合作的國家，被「台獨」頑固分子可能不能輕易過去。

社論也強調，昨16日公佈「台獨」頑固分子名單，目前公佈的措施可能只是「開胃菜」，至於已經被列入清單的10個人，顯然不是清單的全部。「選擇對名單分批公佈，是最大限度給予台灣部分人改過自新的機會。」

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